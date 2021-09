Liaison : Eva Green ensanglantée sur les photos de tournage de la série Apple

Eva Green a partagé des images du tournage de "Liaison", la première série Apple TV+ tournée en langue française et anglaise dans laquelle elle donne la réplique à Vincent Cassel. Dans deux clichés, elle apparaît le visage ensanglantée. De quoi augurer un thriller sous haute tension !

Liaison : c'est quoi cette future série Apple ?

Annoncée en juin dernier, la série Liaison d'Apple est la première création originale Apple en langues française et anglaise. Il s'agit d'un thriller avec un casting de luxe à sa tête : Eva Green et Vincent Cassel. À leurs côtés on retrouvera, entre autres, Peter Mullan, Gérard Lanvin, Philippine Leroy-Beaulieu, et Thierry Frémont.

Apple TV+

Le pitch :

Liaison est un thriller contemporain qui explore les enjeux et les possibles conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur. La série d’action met en scène un récit inattendu et complexe auquel se mêle une intrigue politique et d’espionnage, avec en creux, l’histoire d’un amour passionnel et indéfectible.

Cette nouvelle série originale Apple est réalisée par Stephen Hopkins et créée et écrite par Virginie Brac (Engrenages). Elle a été tournée cet été en Angleterre, en France et en Belgique, et devrait arriver sur nos écrans en 2022 via Apple TV+.

Liaison : Eva Green partage des photos du tournage

Si pour le moment, une seule image officielle a été dévoilée par Apple, nous pouvons compter sur Eva Green pour découvrir l'envers du décor de Liaison. En effet, pour célébrer la fin du tournage, l'actrice a partagé sur son compte Instagram plusieurs images de la série. On la découvre aux côtés de Vincent Cassel, mais également le visage ensanglantée en train de lire son script. Nous pouvons donc nous attendre à de l'action dans ces futurs épisodes.

Photo de tournage "Liaison" © Instagram Eva Green Web

Ces clichés des coulisses de la production sont également l'occasion de découvrir les noms des personnages des acteurs : Vincent Cassel sera Gabriel Delage et Eva Green sera Alison Rowdy.

Découvrez toutes les photos ci-dessous :

Liaison marque une première étape dans la collaboration entre Eva Green et Vincent Cassel. En effet, les deux acteurs se retrouveront très bientôt pour le tournage des deux films Les Trois Mousquetaires.

La première interprètera Milady et le second Athos dans ces deux blockbusters très attendus.