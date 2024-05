Cette série d'espionnage passée inaperçue avec Eva Green et Vincent Cassel arrive bientôt sur TF1

Après avoir été diffusée discrètement sur Apple TV+ en février 2023, la série "Liaison" avec Eva Green et Vincent Cassel arrive bientôt sur TF1. Une deuxième chance pour cette série en six épisodes ?

TF1 acquiert les droits de diffusion de la série Liaison

Après avoir été diffusée discrètement sur Apple TV+ en février dernier, la série franco-britannique Liaison créée par Virginie Brac arrivera bientôt sur TF1. Deadline dévoile en effet que le show a été vendu pour une deuxième fenêtre de diffusion non-exclusive à la chaîne française par Newen Connect.

Divisée en six épisodes, Liaison suit l'histoire de deux agents, Gabriel Delage (interprété par Vincent Cassel) et Alison Rowdy (interprétée par Eva Green), qui sont non seulement confrontés à des cyberattaques internationales menaçant le Royaume-Uni, mais doivent également faire face aux secrets enfouis de leur relation passée. L'intrigue se déroule dans un contexte d'espionnage et d'intrigues politiques, où chaque épisode dévoile de nouvelles couches de complots et de trahisons.

Gabriel et Alison, anciens amants, sont forcés de collaborer à nouveau pour déjouer une série d'attaques cybernétiques sophistiquées. Ces attaques ont des ramifications profondes, non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour leur propre passé complexe et émotionnellement chargé. Alors qu'ils naviguent à travers des menaces imminentes, ils doivent également confronter les erreurs de leur passé qui ont le potentiel de détruire leur avenir.

La bande-annonce :

Une deuxième chance sur TF1

Liaison n'a pas eu le succès escompté sur Apple TV+ mais son arrivée prochaine sur TF1 pourrait lui redonner une chance avec son casting alléchant et son intrigue mystérieuse, parfaite pour les spectateurs de la chaîne qui raffolent des séries à intrigues. À l'heure actuelle, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, mais la série devrait également être disponible en streaming sur TF1+.

À ce propos, le PDG de Newen Connect, Rodolphe Buet, a déclaré que Liaison avait "trouvé la maison idéale en France sur TF1", qui a également acquis des séries comme SWAT de CBS et Will Trent d'ABC par le passé.

Sophie Leveaux, Directrice Artistique des Acquisitions et du Développement des Dramas Internationaux chez TF1, a ajouté : "Avec son casting de premier ordre et ses standards de production élevés, Liaison sera un excellent ajout à la programmation de TF1 et pour le streaming sur TF1+."