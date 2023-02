Liaison : une bande-annonce intense pour la série avec Eva Green et Vincent Cassel

Découvrez la première bande-annonce intense de la série "Liaison" avec Eva Green et Vincent Cassel qui sera disponible dès le 24 février prochain sur Apple TV+.

Liaison : Eva Green et Vincent Cassel dans une série Apple TV+

Annoncée depuis plusieurs mois déjà, la série Liaison sera enfin disponible dès le 24 février sur la plateforme de streaming Apple TV+ à raison d'un épisode chaque vendredi, jusqu'au 31 mars.

Dans ces six épisodes, nous découvrirons comment une relation passionnelle ayant eu lieu entre les personnages joués par Eva Green et Vincent Cassel va interférer dans l'enquête sur des attaques terroristes de grande ampleur. Se déroulant dans différents pays, la série a la particularité d'osciller entre l'anglais et le français. Aux côtés d'Eva Green et Vincent Cassel, on retrouvera, entre autres, Gérard Lanvin et Irène Jacob. Le show a été créée par Virginie Brac, scénariste de la série Engrenages.

Une première affiche a également été dévoilée par Apple TV+ :

Affiche de la série Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel © Apple TV+

Vincent Cassel et Eva Green : le duo de 2023

En plus de la série Liaison, Vincent Cassel et Eva Green se partageront également l'affiche des deux films adaptés des Trois Mousquetaires. Ainsi, le premier campe Athos et la deuxième interprète Milady. Le premier long-métrage, D'Artagnan, sortira au cinéma le 5 avril prochain. Le deuxième, justement centré sur Milady est attendu le 13 décembre 2023.