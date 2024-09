Netflix : cette excellente série de 2023 revient enfin, la saison 2 se dévoile !

Après une saison 1 mise en ligne en février 2023 sur Netflix, la suite de "Lidia fait sa loi" se dévoile enfin avec un premier teaser de la saison 2. Les nouveaux épisodes arriveront à la fin du mois d'octobre.

Lidia Poët est enfin de retour

Ce n'est peut-être pas une série aussi populaire que Stranger Things, mais Lidia fait sa loi a été une très bonne surprise en début d'année 2023 sur Netflix. Le show italien, créé par Davide Orsini et Guido Iuculano, met en scène une jeune femme qui souhaite s'inscrire dans le registre officiel des avocats. Seulement dans l'Italie de la fin du XIXe siècle, la profession étant réservée aux hommes, sa demande est refusée. Pas de quoi l'arrêter, évidemment. Derrière ce récit, il y a une histoire vraie, celle de Lidia Poët, née en 1855, et qui fut la première femme à demander à rejoindre le barreau.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

La sortie de la série, qui adopte un ton assez léger et tend vers l'enquête policière, a permis de révéler à un large public l'actrice Matilda De Angelis, qu'on avait pu voir auparavant dans la mini-série The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant. On la retrouvera très bientôt sur Prime Video dans la série d'action Citadel : Diana (le 10 octobre), avant de la retrouver sur la plateforme au logo rouge dans la peau de Lidia Poët avec une saison 2 très attendue.

Un teaser et une date pour la saison 2

Il aura en effet fallu attendre plus d'un an et demi avant le retour de Lidia fait sa loi sur Netflix. À tel point qu'on avait un temps douté que la série se poursuivre avec une saison 2. C'est donc à la surprise générale que le service de streaming a dévoilé un premier teaser (vidéo en une d'article) de ce prochain chapitre.

Lidia fait sa loi ©Netflix

À la fin de la saison 1, Lidia semblait prête à partir pour les États-Unis pour exercer plus sereinement en tant qu'avocate. Un dernier plan laissait sous-entendre qu'elle pourrait finalement rester pour poursuivre son combat. Un moyen de conclure la série tout en gardant une porte ouverte pour une possible saison 2. Comme on peut le voir sur ces images, Lidia sera donc de retour, et elle ne va pas tarder à s'attirer des ennuis. D'autant plus lorsqu'elle annonce vouloir être inscrite sur les listes électorales. Soit un nouveau moyen pour elle de lutter contre les dictats sexistes de la société. Elle pourra toujours compter sur son frère Enrico, et devrait encore faire tourner la tête de Jacopo.

La saison 2 de Lidia fait sa loi arrivera bientôt sur Netflix. Les nouveaux épisodes seront mis en ligne sur la plateforme le 30 octobre.