Cette prochaine série de Yakuzas sur Prime Video s'annonce mortelle !

Prime Video a dévoilé la première bande-annonce de "Like a Dragon: Yakuza", prochaine série adaptée de la saga de jeux vidéo. Le show sera à découvrir à partir du 24 octobre.

Like a Dragon: Yakuza, des jeux vidéo à la série

Le monde des yakuzas continue d'inspirer sur le petit écran. En 2022 HBO a proposé une des meilleures séries de ces dernières années avec Tokyo Vice, produite par Michael Mann. C'est prochainement sur Prime Video qu'on retrouvera l'univers de la mafia japonaise, mais cette fois avec une adaptation d'un célèbre jeu vidéo. En effet, à l'origine de Like a Dragon: Yakuza, créée par Sean Crouch et Yugo Nakamura, il y a la saga de jeux vidéo Yakuza, dont le premier opus remonte à 2005 sur PS2, et qui a beaucoup évoluée depuis. La franchise a été un grand succès et va donc s'agrandir avec une série live action. Il faut dire que le format a pour l'instant bien réussi à Prime Video, qui sort du carton de Fallout.

Like a Dragon Yakuza ©Prime Video

Dans Like a Dragon: Yakuza, on découvrira la vie des gangsters et des personnes vivant dans l'immense quartier de divertissement, le Kamurochō. Un quartier fictif, mais inspiré du quartier violent de Shinjuku, le Kabukichō, qui sert de toile de fond au jeu. Dans une approche moderne, le show développera un récit autour de plusieurs personnages, dont Kazuma Kiryu, que les jeux du passé n'ont pas été en mesure d'explorer.

Prime Video dévoile la bande-annonce

Prime Video a dévoilé une première bande-annonce de la série, qui devrait permettre au public d'en apprendre plus sur le code d'honneur des yakuzas et des dragons en suivant Kazuma Kiryu. Ce dernier va être confronté à la violence et au monde du crime. De plus, après le vol d'une importante somme d'argent, une guerre de gangs semble inévitable. Ces images ne permettent pas encore de bien comprendre comment l'histoire se développera, mais elles mettent l'accent sur l'aspect visuel de la série et plusieurs scènes chocs. Des fusillades, des combats aux couteaux ou aux poings vont mettre le Japon à feu et à sang. Like a Dragon: Yakuza promet une bonne débauche d'action. À voir si le fond sera aussi à la hauteur.

Réponse le 24 octobre sur Prime Video.