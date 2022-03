L'Île aux 30 cercueils sur France 2 : c'est quoi cette série horrifique avec Virginie Ledoyen et Charles Berling ?

La série événement "L'Île aux 30 cercueils" arrive sur France 2. Adaptée du roman de Maurice Leblanc, cette nouvelle version avec Virginie Ledoyen, Charles Berling et Stanley Weber, nous transporte sur la mystérieuse île de Sarek où une terrible prophétie se met en place...

L'Île aux 30 cercueils : une mystérieuse quête

La mini-série télévisée L'Île aux 30 cercueils débarque sur France 2. Le scénario reprend librement le roman du même nom, écrit par Maurice Leblanc, paru en 1919. Cette mystérieuse histoire fantastique avait déjà été adaptée dans le passé et c'est Claude Jade qui endossait le rôle principal. Cette fois-ci, la série composée de 6 épisodes de 52 minutes, est portée par Virginie Ledoyen et Charles Berling. Ils incarnent Raphaël et Christine Vorski, qui sont en couple depuis de longues années.

L'île aux 30 cercueils ©France Tvtastique

Christine, qui est médecin, reçoit sur son téléphone une vidéo de son accouchement qui a eu lieu à Sarek, l'île où elle a grandi. Elle découvre avec horreur que son enfant, annoncé comme mort-né, a été assassiné. Complétement dévastée par cette nouvelle, Christine décide de retourner sur l'île afin de découvrir qui a tué son fils et pourquoi.

En retournant sur les lieux de son passé, elle va se rendre compte qu'une ambiance pesante règne et qu'une série de morts attise la terreur chez les habitants. Tout le monde la voit comme l’oiseau de mauvais augure.

Un casting de taille

Les épisodes de L'Île aux 30 cercueils sont réalisés par Frédéric Mermoud. Du côté du scénario, Elsa Marpeau et Florent Meyer se sont chargés d'adapter cette mystérieuse histoire. Aux côtés de Virginie Ledoyen et Charles Berling, on retrouve, Stanley Weber qui incarne le gendarme en charge de l'enquête, mais aussi le jeune Jérémy Gillet, qui joue Paul, lié de près à cette étrange histoire. Dominique Pinon, Noam Morgensztern, Tom Rivoire, Adama Niane, Marilyne Canto, Thomas Mustin, Jean-François Stévenin et Manon Valentin viennent compléter le casting.

L'île aux 30 cercueils ©France Tv

Virginie Ledoyen apprécie le genre fantastique

Ce thriller horrifique nous plonge dans une étrange prophétie, sur cette île (fictive) de Sarek. En effet, l'ambiance angoissante, repose avant tout sur ce décor intemporel et sauvage où sont réuni des habitants qui ne sont pas du tout accueillant. Ces meurtres à répétition entraînent les téléspectateurs dans un univers sombre et inquiétant. Virginie Ledoyen, l'héroïne de la fiction, a été immédiatement séduite par la série fantastique et le rôle de Christine. Elle se livre sur France Info :

C’est ma première série fantastique, un genre que j’adore, car il permet de jouer avec les codes. C’est mystérieux, il y a beaucoup de psychologie, j’ai adoré non seulement interpréter le personnage de Christine, mais aussi être dans cet univers étrange, particulier, certes un peu sombre, mais en même temps, il me semble que c’est aussi une forte histoire d’amour.

L'Île aux 30 cercueils promet donc de nombreux rebondissements. La série est diffusée à partir du lundi 21 mars sur France 2. Elle est déjà disponible en avant-première et en intégralité sur Salto.