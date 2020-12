L'île Fantastique : après le reboot cinéma, place à celui en série

Après un reboot au cinéma qui aura peiné à convaincre, "L'île Fantastique" et ses mystères seront remis au goût du jour dans une nouvelle série qui va reprendre le principe de l'anthologie. On ne sait pas si ça sera bien, mais ça ne pourra pas être pire que "Nightmare Island."

La géniale idée de L'île Fantastique

Série apparue dans les années 70, L'Île Fantastique a connu sept saisons. Ce qui témoigne de sa popularité à l'époque. On peut le comprendre avec son concept qui mêle fantastique et des sujets très réalistes. Le postulat est très simple : le lieu qui donne son titre à la série permet d'exaucer les voeux de ceux qui mettent les pieds dessus. Un large éventail de situations a été présenté, pour mettre en lumière autant le bon côté de l'humain que ses penchants les plus sombres. Au centre, on trouvait Mr Roarke, un mystérieux homme, toujours classe, qui accueillait les hôtes en compagnie de son assistant, le nain Tattoo. Ces deux ont tout vu pendant plus de 150 épisodes. Considérée comme culte, L'Île Fantastique n'échappe pas à cette mode du recyclage. Jason Blum est parvenu à produire sa version : Nightmare Island. Sorti début 2020, ce film de Jeff Wadlow n'a absolument pas laissé une bonne impression.

Une nouvelle série en préparation

Variety explique qu'un autre reboot est en préparation, cette fois pour finir sur le petit écran. La Fox et Sony s'allient pour monter une série qui va reprendre le concept de L'Île Fantastique. Il ne faudra pas grand chose pour surpasser le long-métrage précédent tant le niveau n'était pas haut. La série est décrite comme une semi-anthologie, avec toujours différents personnages qui viendront sur l'île pour profiter de son aura magique. L'idée de base est inépuisable, tant de situations différentes ont déjà été présentées et il en reste encore un sacré nombre à inventer.

À l'inverse d'une relecture au cinéma, le format de la série correspond d'avantage à L'Île Fantastique. Jeff Wadlow devait mener un récit qui tenait sur 1h30, là il sera possible de passer d'un sujet à un autre en fonction des épisodes - avec le risque que l'ensemble souffre d'une inégalité qualitative. Si elle ne respire pas l'originalité, cette idée de refaire une série reste encourageante pour voir comment le postulat de base va être adapté aux problématiques de l'époque. À la manière du reboot de La Quatrième Dimension, on imagine que certains scénarios seront repris et que d'autres seront inventés.