Little Birds sur Starzplay : c'est quoi cette série tirée d'histoires érotiques ?

"Little Birds" est une série à l'érotisme léché porté par un casting 4 étoiles. La première saison de 6 épisodes est disponible sur Starzplay depuis le 14 février.

Starzplay : bientôt parmi les grands ?

Starzplay est une chaîne de streaming payante disponible sur de nombreux supports, que ce soit via des applications dédiées ou en supplément sur des plateformes existantes. En France, vous pouvez par exemple vous y abonner par le biais de Prime Video. La chaîne peut se vanter d'être le diffuseur de nombreuses séries originales. On leur doit dernièrement The Spanish Princess, Power Book II : Ghost, The Stand, Ramy, ou même The Great avec Elle Fanning et Nicholas Hoult. Leurs deux plus gros succès sont sans conteste American Gods et Outlander.

Si les séries sont à la fête, le service n'en oublie pas non plus le cinéma. Le catalogue disponible contient plusieurs milliers de titres, dont certains qui viennent de sortir comme Bad Boys For Life, Jumanji : Next Level ou Les Filles du docteur March. Starzplay est donc un invité sur lequel il faut compter, même si sa renommée en France est encore à faire.

La chaîne lance aujourd'hui un nouveau programme intitulé Little Birds qui a tout pour séduire le public.

Little Birds : amour, gloire et Tanger

Little Birds se situe dans les années 50 à Tanger. Un paquebot transatlantique y amarre et Lucy Savage (Juno Temple), une riche héritière new-yorkaise, en descend. Amoureuse transie, elle doit y retrouver son futur mari Hugo (Hugh Skinner). Dans ce climat exotique, elle ne reçoit pourtant pas l'accueil qu'elle pensait. Le mariage a pourtant bien lieu mais un secret vient un tant soit peu gâcher la fête. Son homme semble en effet finalement peut-être plus attiré par les personnes du même sexe que lui. Se sentant trahie, elle se perd dans les rues bouillonnante de la cité marocaine.

Little Birds ©Warp Films

Lucy s'abandonne complètement à ses errements et ce qu'elle prend d'abord comme une chute se révèle une résurrection. Le voyage spirituel de cette ingénue se prolonge dans une spirale provocatrice au goût d'indépendance. Sa rencontre avec la dominatrice Cherifa Lamor (Yumna Marwan) va pousser son imagination dans des fantasmes érotiques qu'elle ne se connaissait pas.

Little Birds est une belle série en costume et à l'ambiance élégante et travaillée. Les lumières suintent comme des néons et les jeux sexuels laissent la porte ouverte à toutes les perversions. Maitresse et esclaves, dos minés et gominés, étreinte à deux avec des invités... Tout est bon pour oublier la triste réalité d'un amour qui blesse les séparés.

Blondeur et décadence

Little Birds est une série sulfureuse à la distribution luxueuse. Le premier rôle est tenu par la craquante Juno Temple que l'on a pu croiser dans Vinyl, Horns, Maléfique, et The Dark Knight Rises. À ses côtés, le fabuleux Hugh Skinner qui a fait ses preuves dans les géniales Fleabag et la déjà très chaude Harlots. Au rayon des vétérans et valeurs sûres, les spectateurs seront ravis d'y retrouver Jean-Marc Barr et Rossy de Palma.

Little Birds ©Warp Films

Le casting est complété de Raphael Acloque, , David Costabile, Amy Landecker, Matt Lauria, Fady Elsayed, Kamel Labroudi, Nina Sosanya et Alexander Albrecht.



La série s'inspire du livre du même nom écrit en 1979 par Anais Nin. Il s'agit d'un recueil de 13 histoires courtes qui servent de base aux 6 épisodes de la mini-série. Cette dernière est écrite par Sophia Al-Maria, auteure du roman The Girl Who Fell to Earth. Les épisodes sont mis en scène par Stacie Passon qui a fait ses armes sur Punisher, Billions et American Gods.