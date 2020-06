Little Britain retirée de Netflix UK pour cause de Blackface

Outre-manche, Netflix a retiré "Little Britain" de ses programmes. Le service de streaming a décidé de ne plus proposer la série de sketchs comiques portée par Matt Lucas et David Walliams à cause de l’utilisation de Blackface par les deux principaux acteurs.

Little Britain est une ancienne série britannique, qui avait été diffusée pendant trois saisons, de 2003 à 2006 sur la BBC Three. Une version américaine, Little Britain USA, avec les deux mêmes acteurs principaux, Matt Lucas et David Walliams, avait ensuite vu le jour en 2008, cette fois pour une seule saison.

Les deux principaux comédiens interprétaient de nombreux personnages originaires du Royaume-Uni, moquant ses habitants, dans la série. On pouvait par exemple y voir des personnages venant de l’Écosse, du Pays de Galles ou de Londres, tous plus excentriques les uns que les autres.

Mais l’un des personnages que jouait Walliams dans Little Britain était Desiree DeVere, une femme Noire que l’acteur interprétait en utilisant le Blackface. Dans une autre série des deux comédiens, Come Fly With Me, diffusée de 2010 à 2011, Walliams utilisait aussi le Blackface pour incarner Moses Beacon et Omar Baba tandis que Lucas y jouait un personnage nommé Precious Little en utilisant la même technique.

La BBC retire aussi Little Britain et Come Fly With Me de ses services

Les deux séries ont été retirées du Netflix outre-manche, mais également du service en ligne de la BBC iPlayer et de la plateforme de streaming britannique BritBox. Un porte-parole de la BBC a commenté la décision de la chaîne pour The Daily Mail :

De nombreux anciens programmes sont disponibles sur l’iPlayer de la BBC, que l’on réexamine régulièrement. Les temps ont changé depuis la première diffusion de Little Britain, donc la série n’est désormais plus disponible sur notre service.

Little Britain avait déjà fait l’objet de critiques par le passé pour ses portraits de personnes handicapées, parmi d’autres groupes. En 2017, Matt Lucas était revenu sur la série, assurant regretter la manière dont la série avait abordé des sujets sensibles. Il avait expliqué qu’il ne referait plus le show maintenant.

La décision de Netflix et de la BBC de retirer les deux séries de leur catalogue pourrait affecter d’autres programmes. Plusieurs séries et films utilisant le Blackface ou critiqués pour leur interprétation de personnages en situation de handicap sont encore disponibles sur les deux plateformes. Celles-ci pourraient donc décider d’enlever ces programmes dans un futur proche.

En France, la série est uniquement disponible à l'achat sur iTunes et Google Play Movies.