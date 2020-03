Little Britain : un possible reboot de la série chez Netflix

Les rumeurs d'un reboot de la série Little Britain circulent depuis un moment. Les créateurs de la série seraient en pleine discussion avec Netflix.

Netflix aurait offert aux créateurs et stars de la série britannique Little Britain 3 millions de livres sterling pour un reboot. C’est le tabloïd anglais The Sun qui rapporte que c’est à travers un échange téléphonique entre Matt Lucas, David Walliams et Netflix que cette proposition très lucrative aurait été faite.

A quand le reboot exactement ?

Selon Comingsoon, Matt Lucas et David Walliams seraient en discussion avec le géant du streaming pour créer de nouveaux épisodes. Matt Lucas a affirmé pendant une interview chez BBC2 qu’un reboot “pourrait arriver” et il a aussi partagé:

Nous avons eu une conversation avec eux (Netflix) donc l'idée est déjà plantée dans notre tête. Nous aimerions beaucoup ramener la série d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous les deux très occupés mais nous parlons très souvent ensemble et nous avions aussi l’idée de ramener Little Britain sur la scène; la série va revenir, nous devons juste décider sous quel format.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs apparaissent quant à un possible redémarrage de la série, presque 15 ans après le dernier épisode. Des rumeurs d’un potentiel reboot circulent depuis 2019, lorsque le duo s’est retrouvé à la radio pour un épisode intitulé “Little Brexit”.

Une bonne surprise pour les fans de cette comédie purement anglaise. Pour rappel, Little Britain était une série comique qui a d’abord débuté à la radio entre 2000 et 2002 et qui a ensuite été à la télévision durant 3 saisons. La série, qui fonctionnait sous forme de sketches, était une parodie de la vie quotidienne des Britanniques. La série a été un succès et avait même inspiré un spin off, Little Britain USA en 2008 et plusieurs "specials".

A l’heure des reboots, remakes, et spin-off, retrouver prochainement Little Britain sur Netflix ne serait donc pas une si grande surprise.