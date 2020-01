Little Fires Everywhere : découvrez la bande-annonce avec Reese Witherspoon

Reese Witherspoon continue d’explorer les méandres des banlieues riches américaines dans « Little Fires Everywhere ». La première bande-annonce laisse espérer un affrontement sans pitié entre la comédienne, qui incarne une femme au foyer, et la nouvelle habitante énigmatique de son quartier interprétée par Kerry Washington.

Après Big Little Lies et The Morning Show, Reese Witherspoon poursuit sa fulgurante ascension sur le petit écran. Avec Little Fires Everywhere, adaptation du best-seller éponyme de Celeste Ng, la comédienne et productrice hérite d’un nouveau rôle de femme au foyer qui voit sa vie basculer après l’arrivée d’une inconnue à Shaker Heights, banlieue aisée de Cleveland.

De nouveaux secrets et mensonges pour Reese Witherspoon

Les premières lignes du synopsis rappellent bien évidemment celui de Big Little Lies. Comme dans la série HBO, Elena Richardson, le personnage incarné par Reese Witherspoon, va tenter de se rapprocher de Mia Warren, une nouvelle habitante de sa commune interprétée par Kerry Washington. À l’instar de Shailene Woodley dans Big Little Lies, cette dernière cherche à fuir son passé trouble afin de préserver la vie de son enfant unique, une adolescente prénommée Pearl (Lexi Underwood).

Entre rancoeurs et rivalités, les choses ne vont évidemment pas se passer comme prévu. La première bande-annonce s’ouvre d’ailleurs sur Elena Richardson qui assiste impuissante à l’incendie de sa luxueuse demeure. Quelques secondes plus tard, on apprend qu’un individu a mis le feu à la maison alors que l’héroïne se trouvait à l’intérieur. Une nouvelle fois, les quartiers résidentiels américains où tout n’est que luxe, calme et volupté recèlent de mensonges derrière les façades impeccables des manoirs et les pelouses minutieusement tondues. D’après le synopsis, Little Fires Everywhere traitera du poids des secrets, de la force féroce de la maternité et du danger de croire que respecter les règles permet d’éviter des catastrophes.

Parmi les acteurs figurant au casting, on retrouve également Joshua Jackson (Dawson, The Affair) dans le rôle de Bill Richardson, l’époux d’Elena. Rosemarie DeWitt, Jade Petty John, Jordan Elsass, Gavin Lewis et Megan Stott complètent la distribution. Produite pour Hulu, la première saison de Little Fires Everywhere sera disponible aux États-Unis à partir du 18 mars prochain. Découvrez la bande-annonce en tête d’article.