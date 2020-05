Little Fires Everywhere sur Amazon : c'est quoi cette série avec Reese Witherspoon ?

"Little Fires Everywhere" marque la rencontre des talentueuses Reese Witherspoon et Kerry Washington à l'écran. Dans ce drame disponible sur Amazon Prime à partir du 22 mai, elles campent deux femmes - et mères - en apparence diamétralement opposées.

La série Little Fires Everywhere, adaptée du roman de Celeste Ng, réunit à l'écran deux comédiennes de talent. D'un côté, Reese Witherspoon, également productrice du show. Face à elle, Kerry Washington, inoubliable Olivia Pope dans la série Scandal de Shonda Rimes, qui a tourné avec les plus grands. On l'a vue chez Tarantino dans le rôle de Brunhilda (Django Unchained), ou encore dans Ray, qui l'a révélée au grand public et dans lequel elle incarnait l'épouse du jazzman. La comédienne américaine est elle aussi l'une des productrices exécutives de cette nouvelle série.

Little Fires Everywhere, c'est quoi ?

Little Fires Everywhere a des allures de portrait social sans concession et explore le racisme - latent ou non - en Amérique. La série créée par Liz Tigelaar (Revenge, Nashville) scrute les classes sociales en déconstruisant peu à peu les apparences. L'intrigue démarre avec l'arrivée de Mia Warren (Kerry Washington) et sa fille Pearl à Shaker Heights. La mère et la fille, coutumières des déménagements - environ tous les deux mois en raison de l'activité de Mia, qui est artiste - cherchent un logement.

Elles ne tardent pas à visiter le bien de la famille d'Elena Richardson (Reese Witherspoon), qui leur propose un loyer très peu élevé au vu du bien. Mia accepte et s'installe avec Pearl, qui commence à côtoyer les enfants d'Elena. Leurs destins à tous vont alors commencer à s'entremêler, jusqu'au drame...

Durant les huit épisodes de Little Fires Everywhere, la tension est palpable et monte crescendo jusqu'à l'explosion. L'une des thématiques phares du programme, la maternité, enrichie cette histoire. Et la série dispose également des seconds rôles notables. Mention spéciale à Lexi Underwood (Pearl) mais aussi à Jade Pettyjohn et Megan Scott, qui campent deux des enfants Richardson.

Alors, saurez-vous percer le secret de l'énigmatique Mia et voir au-delà de l'apparente perfection d'Elena ? Pour le découvrir, plongez dans Little Fires Everywhere, disponible sur Amazon Prime Video dès le 22 mai.