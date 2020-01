Locke & Key : découvrez le trailer de la série Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Dracula », « Marianne », « The Haunting of Hill House »… Les séries horrifiques se font de plus en plus nombreuses sur Netflix et un programme s’apprête à rejoindre le catalogue. Il s’agit de « Locke & Key », l’adaptation des comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. La série, dans laquelle des adolescents affrontent une créature maléfique dans un manoir hanté, se dévoile à travers une première bande-annonce.

Après The Witcher et Dracula, Netflix reste dans l’univers fantastique avec une nouvelle série inédite. Dans Le Monde de Narnia, les jeunes héros découvraient un univers magique en entrant dans un placard. Dans Locke & Key, adaptation de la bande dessinée de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, c’est à l’aide d’étranges clés que les membres de la famille Locke pénétreront dans d’autres mondes et découvriront des pouvoirs insoupçonnés, comme le révèlent les premières images de la série.

Un nouveau manoir hanté pour Netflix

Écrite par Joe Hill, fils de l’illustre Stephen King, la bande dessinée flirte entre fantastique et horreur, rendant ainsi hommage aux pointures des genres telles que H.P. Lovecraft. Après le meurtre de leur père, Tyler, Kinsey et Bode Locke s’installent dans une immense demeure du Maine baptisée Keyhouse, dans laquelle ils ont passé une partie de leur enfance. La fratrie va rapidement s’apercevoir que le manoir regorge de secrets, et surtout de clés stupéfiantes sur lesquelles une créature démoniaque veut mettre la main.

Les abonnés Netflix auront donc bientôt la possibilité de plonger au cœur d’un nouveau manoir hanté, deux ans après la sortie de l’excellente série The Haunting of Hill House. Comme Stranger Things, Locke & Key retracera l’évolution d’adolescents confrontés à leurs peurs alors qu’un nouveau monde, parfois terrifiant, s’ouvre à eux. Autant dire que la série a tout pour fonctionner. La plateforme de streaming décrit le programme composé de dix épisodes de la manière suivante :

Une série sur le passage à l’âge adulte, l’amour, la perte et les liens indéfectibles qui définissent la famille.

Aux commandes de cette adaptation d’un comics autrefois courtisé par Universal et la Fox, nous retrouvons les producteurs Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Meredith Averill (The Good Wife, The Haunting of Hill House). Joe Hill, co-créateur de la bande dessinée, officie de son côté en tant que producteur exécutif, tout comme Andy Muschietti (Mama, Ça). Côté casting, les jeunes Emilia Jones, Connor Jessup et Jackson Robert Scott forment la fratrie Locke. Sherri Saum, Darby Stanchfield et Bill Heck complètent la distribution.

La première saison de Locke & Key sera disponible le 7 février 2020 sur Netflix. Découvrez la bande-annonce en tête d’article.