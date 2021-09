Locke & Key saison 2 : Netflix dévoile le premier teaser et la date de sortie

La série "Locke & Key" sur Netflix a vraisemblablement réalisé des audiences satisfaisantes car une seconde saison a été commandée par Netflix. La plateforme vient de dévoiler des premières images avec un teaser. Rendez-vous en octobre prochain pour découvrir les épisodes.

Locke & Key : une histoire de clés

Les comics Locke & Key de Joe Hill (le fils de Stephen King, rappelons-le) étaient concernés depuis des années par une possible adaptation. Pendant longtemps, les fans ont attendu que le projet se matérialise. C'est au bout du compte avec Netflix qu'il s'est monté, sous la forme d'une série.

La première saison est arrivée en 2020 et racontait les aventures de la fratrie Locke. Suite à la mort de leur père, les enfants s'installent avec leur mère à Keyhouse, une maison détenue par la famille depuis des lustres. À leur arrivée, ils constatent que des événements étranges se produisent dans les parages. Très vite, ils vont comprendre que la bâtisse et ses alentours cachent des secrets. Au même moment où ils découvrent l'existence de clés magiques, une terrible méchante fait son apparition. La série se veut accessible à un public adolescent. Pour les toucher, elle mélange des éléments fantastiques avec des éléments plus réalistes qui sont censés leur parler.

Locke & Key ©Netflix

Des premières images de la saison 2

Il faut croire que la première saison a suffisamment fonctionné puisque Netflix a décidé de renouveler la série. Tant mieux pour ceux qui ont accroché aux précédents épisodes. Un teaser vient d'être dévoilé par Netflix pour entamer la promotion de la saison 2. Les clés sont toujours au centre de l'attentons, grâce aux incroyables possibilités qu'elles permettent.

De ce que l'on comprend dans ces images, une nouvelle clé est créée et elle ne devrait pas servir à faire le bien. On n'en sait guère plus pour le moment, une bande-annonce devrait arriver prochainement et ainsi mieux poser les bases de cette nouvelle intrigue. Locke & Key ne va sûrement pas se réinventer et devrait rester dans la lignée de ce qu'elle a proposé jusque-là. Les nouveaux épisodes seront à découvrir dès le 22 octobre prochain.

Quoi qu'il se passe, une saison 3 est prévue et le tournage a même déjà eu lieu.