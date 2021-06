Loki : après un épisode, la série bat déjà un record sur Disney+

Quelques semaines après la fin de "Falcon et le Soldat de l'Hiver", Marvel vient de lancer sa nouvelle création originale sur Disney+. "Loki" était visiblement très attendue puisque le premier épisode a permis de battre un record sur la plateforme.

Loki : le dieu de la malice perdu dans le multivers

Marvel met à l'honneur les personnages secondaires du MCU sur Disney+. Le format de la série devient un terrain de jeu pour introduire des nouvelles têtes et pour donner du temps à celles qui n'ont jamais joué vraiment les premiers rôles. C'est le cas du couple Wanda/Vision, de Falcon, du Soldat de l'Hiver, puis désormais de Loki. Le demi-frère de Thor, toujours campé par l'excellent Tom Hiddleston, vient de faire son retour dans un programme qui se déroule après le vol du cube cosmique dans Avengers : Endgame. On a commencé à comprendre où était passé le dieu de la malice et les prochaines semaines nous en dirons plus sur le sujet.

Loki (Tom Hiddlston) - Loki ©Marvel Studios/Disney+

Un lancement record aux États-Unis

La série a fait très bonne impression avec le pilote, autant du côté de la presse que du public. On adore déjà la relation entre Loki et Mobius (Owen Wilson), ainsi que l'exploration de ce qui touche au multivers. Apparemment, le retour de l'anti-héros était très attendu puisque le service Samba TV (via Deadline) nous permet de découvrir que la série a battu le record pour le lancement d'une création Marvel sur Disney+, en étant vue par 890 000 abonnés. Un résultat qui ne prend en compte que le marché américain - les donnés mondiales ne sont pas connues. Elle passe devant les 655 000 vues de WandaVision et les 759 000 vues de Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Des résultats extrêmement prometteurs, que ce soit pour la suite de Loki comme pour celle du MCU. On s'aperçoit qu'à chaque programme, de plus en plus de monde est au rendez-vous dès le premier jour. Ce succès peut s'expliquer par le manque de productions Marvel dans les salles depuis un moment. Mais il est aussi tout simplement un indicateur de la bonne forme de l'univers. Les super-héros continuent d'être les grandes stars du cinéma moderne et Disney ne s'est pas trompé en les délocalisant également sur le petit écran.

Nous surveillerons dans les mois qui viennent les résultats faits par Ms. Marvel et Hawkeye, les deux prochains shows attendus avant la fin de l'année. Entre-temps, Marvel aura repris une place centrale dans les salles avec pas moins de 4 films prévus entre juillet et décembre.

Loki est actuellement disponible sur Disney+.