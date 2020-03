Loki : la série Marvel accueille un acteur de Star Wars

Le casting de la série "Loki" sur le dieu de la malice continue de prendre de l’épaisseur. Alors que l’on savait que plusieurs rôles avaient déjà été confiés à des acteurs renommés, on apprend désormais qu'un acteur de Star Wars rejoint la production Marvel.

Porté par Tom Hiddleston, qui revêtira le costume du fils adoptif d’Odin, Loki sera l’occasion de découvrir les aventures du méchant du premier Avengers en solo. L’histoire tournera cette fois autour du dieu de la malice, et elle pourrait partir dans de multiples directions.

La dernière fois que l’on a vu le frère de Thor, dans Avengers : Endgame, il filait à l’anglaise grâce au Tesseract après avoir échappé à l’attention du dieu du tonnerre. La série reprendra à la suite de ces événements. Au niveau de l’intrigue, les quelques éléments dévoilés dans la courte bande-annonce sortie lors du Super Bowl montrait Loki emprisonné par la Time Variance Authority (ou « Autorités des Variations Temporelles ») pour avoir perturbé le multivers.

Et alors que l’on savait déjà que plusieurs acteurs de renom avaient été castés dans des rôles importants, on apprend désormais qu’ils sont rejoints par un acteur récemment vu dans L’Ascension de Skywalker.

Richard E. Grand rejoint une distribution alléchante

Outre Hiddleston, on savait qu’Owen Wilson jouerait un rôle majeur, qui pourrait être, selon les rumeurs, celui d’un agent de la TVA. Sophia Di Martino sera également de la partie, et d’autres rumeurs disent qu’elle pourrait jouer une version féminine de Loki. Cailey Fleming apparaîtra aussi de manière récurrente dans la série, potentiellement en tant que jeune version de l’Enchanteresse. Gugu Mbatha-Raw interprétera quant à elle un personnage encore inconnu.

En plus de ces noms, celui de Richard E. Grant, à l’affiche du dernier Star Wars, vient donc d’être attaché au projet. Le rôle de Grant, qui interprétait le général Pryde dans le film de J. J. Abrams, n’a pas encore été révélé non plus, mais selon Variety, il s’agira d’un personnage costumé. Le média américain a aussi précisé qu’il ne devrait apparaître que dans un seul épisode.

Alors que le tournage de la série a commencé il y a peu, il faudra donc attendre l’année prochaine pour découvrir ce que la Maison des Idées a en tête pour le personnage de Loki et tous ces rôles secondaires. Les fans du dieu de la malice devraient attendre la série avec impatience, et les rares éléments dévoilés pour le moment n’ont fait que la rendre plus intrigante.