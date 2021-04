Loki : le logo de la série contient un message caché

La série Marvel « Loki » débarque sur Disney+ dans quelques semaines. Puisque la date de sortie se rapproche, Tom Hiddleston a commencé la promotion du show. Le comédien vient notamment de révéler un élément caché dans la bande-annonce.

Loki : prochaine série du MCU

Tandis que Falcon et le Soldat de l'Hiver cartonne actuellement chaque vendredi sur Disney+, la prochaine série du Marvel Cinematic Universe (MCU) à venir est Loki. Le show, dirigé par Michael Waldron, verra le retour de Tom Hiddleston dans la peau du frère de Thor. Le reste de la distribution se compose notamment d'Owen Wilson et de Sophia Di Martino dans le rôle de Lady Loki.

Cette nouvelle série racontera les aventures d'un tout nouveau Loki, celui qui s'évade avec le cube cosmique dans Avengers : Endgame. Loki se concentrera donc sur les réalités alternatives et fera une entrée fracassante dans le concept des multivers. Un sujet qui sera également développé dans Spider-Man : No Way Home et dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie.

Loki (Tom Hiddleston) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Loki sera surtout l'occasion de ramener le dieu du mensonge sur le devant de la scène. Introduit en 2011 dans Thor, il était le principal intérêt des deux premiers films du dieu Asgardien. Il est ensuite devenu le grand méchant des Avengers dans le premier film de la saga. Puis, par la suite, notamment dans Thor : Ragnarok, le personnage est devenu un ressort comique. Le MCU a préféré laisser de côté sa puissance à peine effleurée pour en faire un running gag. Enfin, il trouve la mort dans Avengers : Infinity War avant de faire son grand retour dans Avengers : Endgame.

Un premier message caché dans le générique

La série devrait ainsi permettre de redonner des couleurs à Loki. Et donc de rappeler aux spectateurs sa puissance démesurée au sein des comics. L'occasion de mentionner que cet antagoniste demeure quand même le dieu du mensonge et de la malice. Lors d'une récente interview avec Empire, Tom Hiddleston a expliqué que le logo de la série donne déjà un aperçu du traitement de son personnage :

La police et la façon dont Loki est orthographié semble régulièrement changer de forme. Loki est le métamorphe par excellence. Sa nature est que vous ne savez pas si, à travers le MCU, il est un héros, un méchant ou un anti-héros. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Il change littéralement et physiquement sa forme en un garde asgardien, ou en Captain America. Thor parle de la façon dont il pourrait se transformer en serpent.

Loki (Tom Hiddleston) - Loki ©Marvel Studios / Disney +

Ainsi, d'une certaine manière, ce générique tease la recherche d'identité de Loki. Parce que le personnage représenté dans le show n'est qu'un variant du Loki de la timeline principale. L'ancien antagoniste va donc se chercher une place dans l'univers et à travers le continuum temporel. Ce logo est également une manière de rappeler les pouvoirs de métamorphe du dieu Asgardien. Une technique qu'il n'a pas utilisé depuis longtemps, mais souvenez-vous, dans Thor : Le Monde des ténèbres, Loki se transforme en Captain America et en Lady Sif. Ainsi, ses métamorphoses seront vraisemblablement au cœur de la série. Un moyen, aussi, de teaser l'arrivée de Lady Loki. Tom Hiddleston confirme en tout cas cette théorie, toujours au micro de Empire :

Je pense que ce logo métamorphe pourrait vous donner une piste. La série Loki concerne l'identité et l'intégration des fragments disparates des nombreux moi. C'est très excitant parce que j'ai toujours trouvé que Loki avait une construction très complexe. Qui est ce personnage qui peut porter autant de masques, changer de forme et dissimuler ses sentiments aussi facilement ?

Ces déclarations sont donc plutôt encourageantes quant à la teneur du show. La série devrait logiquement présenter un Loki en grande forme et en pleine possession de ses moyens. Réponse le 11 juin prochain sur Disney+.