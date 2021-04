Loki : le mash-up qui croise la série Marvel et Midsommar

Marvel va lancer à la mi-juin "Loki" sur Disney+. La troisième série du MCU s'annonce grandement prometteuse d'après les différents éléments promotionnels. Un petit malin a eu l'idée de mixer une bande-annonce avec l'une des musiques de "Midsommar". Le résultat est à découvrir absolument.

Loki : le demi-frère de Thor aura sa propre série

Loki est la prochaine série très attendue de l'univers Marvel sur le petit écran. Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, elle se concentre elle aussi sur un personnage secondaire. Le demi-frère de Thor a connu, comme d'autres avant lui, une métamorphose qui l'a fait passer de méchant à gentil. Tom Hiddleston reprendra le rôle principal dans un scénario qui se déroule après sa dernière apparition dans Avengers : Endgame. On l'a vu fuir en possession du Tesseract et s'éviter un séjour en prison. Son sort reste en suspens depuis cet événement. La série va répondre aux questions que l'on se pose et décrire les aventures de Loki à travers plusieurs temporalités. Des actes qui seront remarqués par la Time Variance Authority, une organisation dont le but est d'éviter les chamboulements entre les différentes timelines du multiverse.

Loki ©Marvel Studios

La diffusion de la série débutera le 11 juin prochain sur Disney+. C'est toujours au rythme d'un épisode par semaine qu'on la suivra. Des grandes attentes sont placées en Loki. Pour comparer avec les deux séries précédentes, on imagine que le résultat sera plus proche de la folie de WandaVision que du classicisme de Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Marvel feat Midsommar, c'est validé !

Un internaute vient de tenter un inattendu mash-up entre une bande-annonce de Loki et le titre The Dance of Death par Audiomachine qui figure dans le génial Midsommar. Quand les deux entrent en contact, ça donne un résultat qui fonctionne à fond. Les images sont très bien choisies pour coller avec cette atmosphère étrange instaurée par la musique. Cette création est à mettre au crédit de Robert E. Acuna :

Dans un autre genre que les titres estampillés Marvel, Midsommar est à voir absolument. Ari Aster délivre une nouvelle leçon de mise en scène avec une folie insidieuse. Ce lumineux film d'horreur se déroule dans un petit village suédois lors d'un festival ayant lieu tous les 90 ans. L'un des rôles principaux est tenu par Florence Pugh, qui va d'ailleurs faire son entrée dans le MCU avec Black Widow. Elle risque très probablement de prendre la place laissée vacante par Natasha. Si vous ne la connaissez pas encore, il vous reste du temps pour la découvrir Midsommar avant le prochain Marvel prévu le 7 juillet.