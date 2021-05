Loki : les Teletubbies ont été une source d'inspiration pour la série

La série « Loki » fait encore parler d'elle. Cette fois, Kate Herron, la réalisatrice principale du show, a dévoilé ses sources d'inspiration. Parmi elles, il y a une surprise de taille puisque la série «Les Télétubbies» en fait partie.

Loki : la prochaine série du MCU

Créée par Michael Waldron, la série Loki est attendue le 9 juin prochain sur Disney+. Le show permettra le retour de Tom Hiddleston dans la peau du Dieu asgardien, qui prend ici son envol en solo. En effet, rappelez-vous, Loki s'échappe dans le continuum temporel avec le Cube Cosmique dans Avengers : Endgame. Une évasion qui n'était pas prévue, et qui a attiré l'attention de la TVA, la police temporelle. Outre le retour de Tom Hiddleston, la série va également présenter Owen Wilson dans la peau de Mobius M Mobius, un agent de la TVA, et de Sophia Di Martino dans le rôle de Lady Loki.

Les Teletubbies comme source d'inspiration !

Par rapport aux précédentes propositions du Marvel Cinematic Universe (MCU), Loki promet d'être un élément inédit et très étrange. La série devrait offrir une approche inédite de cet univers connecté en voyageant dans le temps et les différentes réalités. Un projet ambitieux, qui regorge de sources d'inspiration variées. Dans le cadre d'un article sur Entertainment Weekly, la réalisatrice, Kate Herron, a partagé ses trois principales inspirations pour Loki. Ainsi, il n'y a rien d'étonnant à voir Blade Runner et Mad Men cités par la cinéaste. Chose plus étrange cependant, elle a également évoqué la série Les Teletubbies. Malheureusement, Kate Herron a refusé de donner des explications quant à cet hommage à la série pour enfants, en disant simplement « Vous allez devoir attendre le 9 juin ».

Les Teletubbies ©British Broadcasting Corporation

Les Teletubbies est devenue un phénomène mondial lorsqu'elle a été diffusée pour la première fois de 1997 à 2001. Elle a même été relancée en 2015. Les Télétubbies demeurent encore aujourd'hui des personnages étranges, hors du temps, qui ont séduit ou apeuré une génération entière de jeunes spectateurs. Créés par Anne Wood et Andrew Davenport, Les Teletubbies demeurent des héros emblématiques de la pop culture, et sont visiblement une source d'inspiration encore très actuelle. Reste maintenant à savoir de quelle manière Loki va s'y référer. Peut-être que le Dieu du mensonge va se rendre dans un univers proche de celui des Teletubbies. Ou peut-être que la référence sera plus globale, et se concentrera davantage sur le ton général du show. En tout cas, Loki promet encore une fois de sortir des sentiers battus.