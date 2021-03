Loki : Marvel Studios vient de dévoiler une superbe affiche du personnage

Alors que la deuxième série du Marvel Cinematic Universe (MCU), « Falcon et le Soldat de l'Hiver » sort ce vendredi sur Disney +, Marvel Studios continue la promotion de « Loki » en dévoilant une affiche officielle du show.

Loki : la prochaine série du MCU

Tandis que WandaVision s'est terminée récemment et que Falcon et le Soldat de l'Hiver débarque sur Disney + ce vendredi 19 mars, Marvel Studios vient déjà de lancer la promotion de Loki. Dirigée par Michael Waldron et Kate Herron, la série va raconter les aventures d'un nouveau Loki, celui qui s'enfuit avec le cube cosmique dans Avengers : Endgame. Ce n'est donc pas le même Loki que celui qui se fait froidement assassiner par Thanos au début de Avengers : Infinity War. Ce Loki là est issu de la timeline du premier Avengers, et va donc utiliser le cube cosmique pour voyager dans le temps, ce qui va attirer l'attention de la police temporelle.

Loki (Tom Hiddleston) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

On ne sait pas encore grand chose du show. Même si Marvel Studios a dévoilé une bande-annonce, celle-ci pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Côté casting, Tom Hiddleston est de retour dans la peau de Loki, un rôle qu'il détient depuis le tout premier Thor. Loki sera par ailleurs sa septième apparition dans le MCU. Le reste du casting se compose notamment d'Owen Wilson et de Sophia Di Martino dans la peau de Lady Loki. L'intrigue devrait donc se concentrer sur les voyages temporels. Il se murmure que Mephisto pourrait être l'antagoniste de l'histoire, et un plan mystérieux du trailer suggère le retour de Scarlett Johansson dans la peau de La Veuve Noire.

Une superbe affiche

Ainsi, le Dieu de la malice débarque prochainement sur Disney +. Une affiche qui dévoile le personnage dans sa tenue de prisonnier, un statut déjà teasé dans la bande-annonce. Loki va être aux prises avec la police temporelle. Ainsi, l'affiche présente Tom Hiddleston dans les habits d'un condamné, avec un collier inhibiteur de pouvoirs autour du coup. Le genre d'objet déjà utilisé dans Captain America : Civil War ou plus récemment dans Deadpool 2. En tout cas, cette affiche ressemble énormément aux posters des personnages de The Mandalorian, qui étaient présentés chaque semaine pendant la diffusion de la série. Le show est attendu le 11 juin prochain sur la plateforme et promet d'être explosif.