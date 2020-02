Loki : Owen Wilson dans la série Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

La série sur Loki, personnage très apprécié du MCU campé par Tom Hiddleston, se dévoile peu à peu. On vient d’apprendre que l’acteur Owen Wilson fait désormais partie de l’aventure. Focus sur un futur phénomène.

Côté séries, Marvel ne chôme pas : deux autres programmes, WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany ainsi que Falcon and the Winter Soldier, porté par Anthony Mackie et Sebastian Stan, sont actuellement en tournage.

Lo…Qui ?

Imaginé par les scénaristes Stan Lee et Larry Lieber ainsi que le dessinateur Jack Kirby, le personnage apparaît pour la première fois dans Journey into Mystery #85 en octobre 1962.

Interprété par Tom Hiddleston depuis le premier volet de Thor (Kenneth Branagh), Loki est devenu le super-vilain que les fans se complaisent à (faussement?) détester. Présent dans sept films du MCU, il a désormais droit à sa propre série. Le show se déroulera dans une chronologie alternative : Loki a en effet trouvé la mort dans le dernier volet d’Avengers. La série prolongera donc Endgame, dans lequel il fuit New-York à l’aide du Tesseract.

Loki est la première série Marvel annoncée pour Disney +, et on en sait déjà un peu sur son concept : le récit tournera autour d’un Loki présent sur terre en 1975. Il se murmure que le dieu de la fourberie revisiterait l’Histoire des US. Voyages dans le temps en perspective ? Impossible à affirmer pour le moment.

Owen Wilson : le nouveau venu

L’acteur rejoint Tom Hiddleston dans le projet. On ne sait pas encore qui il va interpréter. Mais il est établi qu’il s’agira de l’un des personnages les plus importants du show. Acteur prolifique souvent aperçu chez Wes Anderson (La Vie Aquatique, The Grand Budapest Hotel), il s’est aussi illustré dans Mon beau-père et moi et le génial Broadway Therapy. Plus encore, le comédien blond au look de surfeur écrit aussi. Wilson a été nommé pour l’Oscar dans la catégorie meilleur scénario pour Bottle Rocket.

Un casting de plus en plus alléchant pour un programme très attendu. Loki devrait arriver sur nos écrans en 2021. Voilà qui laisse du temps pour spéculer sur le contenu de la série…