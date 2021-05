Loki : qui est Miss Minutes, qui apparaît dans le spot TV ?

Un nouveau spot TV de « Loki » se concentre sur un personnage méconnu et étonnant de l'univers Marvel : Miss Minutes. Ce petit personnage animé, qui a fait son apparition sur l'affiche finale de la série, se précise un peu.

Loki : une série très attendue

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki sera la troisième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) à débarquer sur Disney+. Dirigé par Michael Waldron et Kate Herron, le show racontera les nouvelles aventures de Loki, le dieu du mensonge, toujours incarné par Tom Hiddleston. Ce dernier s'est échappé dans le continuum temporel à l'aide du Cube Cosmique dans Avengers : Endgame. Une évasion qui a attiré l’œil de la TVA, sorte de police temporelle secrète. Le dieu asgardien va se retrouver obligé de travailler pour eux s'il veut rester en vie. Le reste de la distribution se compose notamment d'Owen Wilson dans la peau de Mobius M Mobius, un des agents de la TVA et de Sophia Di Martino dans le rôle de Lady Loki.

Qui est Miss Minutes ?

Marvel Studios vient de partager un tout nouveau spot TV de Loki. L'occasion de présenter officiellement Miss Minutes, une horloge parlante animée de la TVA. Le personnage est apparu pour la première fois dans l'affiche finale de la série. Comme on le voit dans le clip, Miss Minutes est la mascotte de la TVA. Elle sert à briefer les nouveaux prisonniers, mais devrait logiquement avoir un rôle plus important au sein de la série.

Miss Minutes - Loki ©Marvel Studios / Disney+

Dans les comics, la TVA a été créée en 1986. Miss Minutes, l'horloge en dessin animé, qui fait une brève apparition dans ce nouveau teaser, est la mascotte de la TVA. Sa fonction : surveiller le multivers, contrôler les personnages voyageant dans le temps, et gérer les défaillances dans le continuum temporel. Dans le teaser, elle apparaît sur un écran de télévision. Mais sa présence sur l'affiche devrait lui donner un rôle plus important que simple mascotte de la TVA. Miss Minutes sera un personnage de dessin animé style des années 1950. Il n'y a aucune trace de cette mystérieuse mascotte dans les comics, ce qui voudrait dire que Miss Minutes est une invention de la série. Cette dernière promet en tout cas de sortir des sentiers battus, et devrait proposer une approche inédite du MCU.