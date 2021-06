Loki : qui est [SPOILER], la nouvelle antagoniste de la série ?

Le deuxième épisode de « Loki » dévoile le visage du Variant poursuivi par les différents protagonistes. Sans surprise, il s’agit de Lady Loki, une nouvelle représentation du personnage incarné par Tom Hiddleston dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Loki : épisode 2

La série dirigée par Michael Waldron dévoile son deuxième épisode. Disponible dès le 16 juin sur Disney+, ce nouveau chapitre permet à l’intrigue de se développer, et de confronter Loki à son Variant. Mobius décide d’emmener le Dieu de la malice en mission avec lui pour appréhender le dangereux Variant annoncé dans le premier opus de la série. Cette fois, les protagonistes ont leur première confrontation avec cette autre version de Loki. Et sans surprise, il s’agit de Lady Loki.

Lady Loki (Sophia Di Martino) - Loki ©Disney+

Incarnée par Sophia Di Martino, cette puissante antagoniste se dévoile enfin. Teasée lors du tournage, et lors des premières bandes-annonces, l’information est donc maintenant confirmée. Comme dans les comics, l’héroïne porte l’accoutrement du Dieu asgardien, et est affublée du célèbre casque de Loki. Une superbe armure absente du MCU depuis le premier Avengers.

Qui est Lady Loki ?

Cette version féminine du personnage est apparue pour la première fois en 2008, dans le comic Thor #5. Contrairement à ce qui est raconté dans la série, Lady Loki n’est pas réellement un Variant, mais plus une nouvelle représentation du personnage. Elle ne vient pas d’une autre ligne temporelle, mais est la résurrection de Loki dans un autre corps après que ce dernier ait trouvé la mort. Ainsi, dans les histoires papiers, il s’agit finalement de Loki dans le corps d’une femme.

Tout commence quand un nouveau Ragnarok s’abat sur Asgard. Loki, comme d’habitude, a mené les ennemis d’Asgard contre les Asgardiens. Une bataille terrible a fait rage et a consumé tous ceux qui y ont participé. Le Ragnarok est la phase finale d’Asgard. Sa destruction totale, mais qui lui permet aussi de renaître de ses cendres. À l’occasion de cette nouvelle apocalypse asgardienne, les lecteurs ont ainsi appris que les Dieux norvégiens ont un cycle de mort et de naissance très particulier. Ils ne meurent jamais vraiment, mais reviennent dans de nouveaux corps. Et là-dessus, Loki est un expert.

Lady Loki ©Marvel Comics

Tous les Asgardiens ont péri dans ce dernier Ragnarok, à l’exception de Thor, qui a sombré dans un profond sommeil. À son réveil, l’Avenger décide d’entamer une quête pour retrouver son ancienne famille. Il détecte rapidement la trace de Heimdall qui lui donne des informations sur la localisation de Loki. Quand il trouve la piste de son frère, il découvre que ce dernier s’est réincarné en femme. Lady Loki est une tout autre personne. Elle promet que son passé trouble de mensonges et de destruction est derrière elle. Elle promet même à Balder qu’elle ne mentira plus jamais. Même Thor finit par offrir sa confiance à Lady Loki. Mais comme souvent avec Loki, il faut se méfier de ses propos…

Aussi fourbe que sa forme masculine

Par la suite, Lady Loki rejoint la cabale de Norman Osborn, qui crée les Dark Avengers. En effet, après l’invasion des Skrulls, l’ancien Bouffon Vert devient le chouchou de la nation pour avoir mis un terme à cette Secret Invasion. Ensuite, Lady Loki ressuscite Bor, le père d’Odin, pour le manipuler et en faire son soldat. Dans une terrible bataille pour la préservation de la Terre, Thor assassine Bor. Mais d’après les règles Asgardiennes, si un citoyen tue un roi asgardien (même ancien), c’est le bannissement éternel pour celui-ci. Lady Loki avait bien préparé son coup, et Balder, le roi d’Asgard de l’époque, a été contraint de bannir Thor.

Lady Loki ©Marvel Comics

Ensuite, Lady Loki apprend que son corps féminin était en fait destiné à Dame Sif. Cette dernière a été réincarnée dans un corps mourant. Loki finit par reprendre son apparence masculine, après avoir négocié avec le Dr Fatalis pour poser Asgard en Latvérie. Après avoir récupéré sa forme masculine, Loki trouve une nouvelle fois la mort pendant l’énorme crossover Siège, tué par le puissant Sentry, avant de se réincarner en enfant.

Ainsi, la représentation de Lady Loki dans le MCU s’éloigne de son aspect dans les comics. Dans l’univers cinématographique Marvel, la protagoniste incarnée par Sophia Di Martino est très différente de son homologue papier. Issue d’une autre ligne temporelle, elle est totalement dissociée du personnage incarné par Tom Hiddleston. Même son aspect physique est changé puisque la comédienne est blonde et que la protagoniste des comics a une chevelure d'un noir profond. En tout cas, cette mystérieuse antagoniste devrait logiquement revenir et jouer des mauvais tours à la TVA.