Loki : Tom Hiddleston résume son parcours au sein du MCU en trente secondes

La date de sortie de la série « Loki » se rapproche à grands pas. Prévue pour le 9 juin prochain, la promotion du show s’accélère. Tom Hiddleston, qui reprend son rôle, vient d’offrir un résumé express de l’évolution de Loki depuis ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en trente secondes chrono.

Loki : un personnage phare du MCU

Loki fait ses débuts dans le MCU lors du premier Thor en 2011. D’abord frère et allié de Thor, il devient rapidement sa Némésis ultime. Il revient ensuite très vite au centre de l’univers Marvel puisqu’il devient l’antagoniste de la réunion super-héroïque du premier Avengers un an plus tard. Puis, en 2013, Loki participe à Thor : Le Monde des Ténèbres. L’interprétation sans faille de Tom Hiddleston devient alors l’unique intérêt de cette suite considérée comme le pire film de tout le MCU par de nombreux fans.

Loki (Tom Hiddleston) - Thor : Le Monde des ténèbres ©Marvel Studios

Ensuite, Loki change un peu de statut et devient davantage un anti-héros qu’un antagoniste à part entière. Dans Thor : Ragnarok il est surtout tourné en dérision par Taika Waititi pour devenir un élément comique. Enfin, en 2018, il trouve la mort dans Avengers : Infinity War avant de revenir dans Avengers : Endgame pour s’évader avec le Cube cosmique. La série Loki reprendra après ce dernier événement, et racontera les aventures de ce dieu asgardien alternatif, qui n’est plus le même que celui assassiné par Thanos. Le héros sera donc développé au sein de sa propre série où il aura beaucoup plus de place pour évoluer, et potentiellement redevenir le personnage puissant et dangereux de ses premières interventions.

Tom Hiddleston résume tout en 30 secondes

Marvel Studios vient récemment de publier une brève intervention de Tom Hiddleston pour annoncer la sortie de Loki. Le comédien résume, face caméra, toutes ses interactions avec le MCU de Thor à Avengers : Endgame, en 30 secondes chrono. Un exercice utile pour les spectateurs occasionnels qui seraient intéressés de voir la série sans pour autant connaître l’univers Marvel sur le bout des doigts.

Pour rappel, la série Loki sera dirigée par Michael Waldron, notamment connu pour son travail sur la série Rick et Morty. Outre le retour de Tom Hiddleston dans le rôle principal, le reste de la distribution se compose notamment d’Owen Wilson dans la peau de l’agent de la TVA Mobius M Mobius et de Sophia Di Martino dans les habits de Lady Loki.

Rendez-vous le 9 juin prochain sur Disney+.