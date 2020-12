Loki : une bande-annonce démente pour la série Marvel

Kevin Feige a été généreux lors de l'Investor Day en parlant des prochaines productions Marvel et en nous lâchant une imposante première bande-annonce de "Loki". Le demi-frère de Thor s'illustrera en solo dans une série qui s'annonce détonnante.

Un aperçu conséquent de la série Loki

Entre une flopée d'annonces que l'on commentera partout dans les médias spécialisés, Marvel a lâché un premier trailer de la série Loki. Le personnage campé par Tom Hiddleston a d'abord été présenté comme une sorte de méchant dans l'univers étendu. Le public a compris que sa personnalité était plus complexe qu'on ne le pensait. La série sur lui risque d'encore plus nous le faire apprécier.

À en croire la tonitruante bande-annonce de plus de 2 minutes 30 (disponible en tête d'article), c'est bien engagé pour que ce soit le cas. Elle s'ouvre sur une séquence que l'on connaît dans la saga Avengers, quand Loki parvient à s'échapper avec le cube cosmique. Tout le monde se demandait ce qu'il était advenu de lui mais Endgame avait volontairement refusé de répondre à nos interrogations. On va désormais le savoir et ce que l'on va découvrir risque de nous plaire.

Non seulement Loki va se balader entre plusieurs époques, mais il va aussi avoir affaire à la Time Variance Authority, une organisation dont le but est de surveiller ce qui se passe dans le multivers. Le Marvel Cinematic Universe s'offre des nouvelles perspectives excitantes avec cette possibilité de naviguer entre les réalités.

Ce qu'on retiendra de cette bande-annonce, c'est en premier lieu le charisme toujours intact de Tom Hiddleston. L'acteur a l'air de s'amuser comme un petit fou, la série lui donne de la matière en jonglant entre action et humour. Il trouve en face de lui un Owen Wilson qui sera à priori un antagoniste cherchant à l'arrêter. La discussion dans l'ascenseur laisse entrevoir de jouissives interactions entre eux. On peut aussi parler du plan sur Black Widow ou de la solide et alléchante direction artistique.

Loki ©Marvel

Marvel tente des choses sur le petit écran, on ne leur retirera pas ça. Loki débarque l'année prochaine sur Disney+, à partir du mois de mai. Si nous avons été privés de Marvel en 2020, on pourra se gaver prochainement avec l'enchaînement WandaVision (janvier)/Faucon et le Soldat de l'hiver (mars)/Loki/Ms. Marvel (fin d'année). Puis, on n'oublie pas les films, bien entendu.