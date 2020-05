Loki : une deuxième saison déjà confirmée ?

L'acteur Clark Gregg, qui campe l'agent du S.H.I.E.L.D. Phil Coulson dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) a, semble-t-il, fait une petite boulette. Il a visiblement confirmé que « Loki » aura une saison 2.

Loki, interprété par Tom Hiddleston, est un personnage central du MCU. Un méchant emblématique qui a donné du fil à retordre aux héros dans le premier Avengers. Il a par la suite fait du chemin, et trouvé la mort un bon paquet de fois. Mais dans Infinity War, Thanos le tue pour de vrai. On pensait en avoir fini avec Loki. Mais le personnage réapparaît dans Avengers : Endgame et s'échappe avec le cube cosmique. Ce nouveau Loki sera le héros de sa propre série, dirigée par Michael Waldron.

La production du show était en court jusqu'à ce que la pandémie de Covid_19 interrompe le tournage. Avant sa pause, une série d'images a déferlé sur la toile, proposant les premiers visuels de la série. Un synopsis officiel a même été partagé par Marvel Studios, décrivant la série comme un voyage à travers l'histoire, mettant en scène l'influence notable du dieu asgardien sur l'humanité. Aucune date de sortie spécifique n'a encore été annoncée mais le show devrait voir le jour courant 2021.

Déjà plus d'épisodes en production pour Loki

Alors qu'il faisait la promotion de la dernière saison de Agent of SHIELD, Clark Gregg a lâché une information encore tenue secrète. Il a parlé de son rôle de Phil Coulson à Variety. Interrogé sur la fin de l'air Marvel TV, l'acteur a laissé entendre que Loki aura une saison 2 :

Je mentirais si je disais que je ne suis pas intéressé pour recommencer l'expérience. Faire 10 ou 12 épisodes comme Tom Hiddleston sur Loki, avec ce genre de budget et cette équipe de production du Marvel Cinematic, ce serait génial.

Lorsque Loki a été annoncé au Comic-Con de San Diego l'année dernière, il a été confirmé pour seulement une saison de six épisodes. Le commentaire de Clark Gregg confirme la production de deux fois plus d'épisodes. Alors soit la première saison de Loki sera deux fois plus longue que prévue, soit l'équipe travaille déjà sur une saison 2. Mais la deuxième option semble plus probable. Parce que WandaVision et The Falcon & The Winter Soldier comportent également six épisodes, ce qui représente la norme des séries MCU.

Tom Hiddleston serait donc déjà sous un contrat de 12 épisodes ce qui implique une deuxième saison. Rien d'étonnant là-dedans. Quant à Clark Gregg, son aventure s'arrête peut-être avec la dernière saison de Agent of SHIELD. Rien ne confirme définitivement que le personnage n'apparaîtra plus, mais il semblerait que son exploitation touche à sa fin...