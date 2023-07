Loki : une guerre approche dans la première bande-annonce de la saison 2

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de "Loki" saison 2. La série du Marvel Cinematic Universe (MCU) reviendra sur la plateforme de streaming le 6 octobre prochain.

Précédemment dans Loki...

Troisième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) proposée sur Disney+, Loki en est probablement une des plus intéressantes. La saison 1 a permis de mettre en avant le Dieu de la malice, incarné par Tom Hiddleston depuis Thor (2011). Dans les premiers épisodes, il est arrêté par la TVA (Time Variance Authority) qui contrôle les erreurs temporelles.

Loki est une de ces erreurs, mais se retrouve à travailler avec Mobius (Owen Wilson) et croise la route d'une de ses variantes, Sylvie (Sophia Di Martino). La saison 1 avait aussi introduit un nouvel antagoniste dans le MCU en la personne de Kang le Conquérant. À la fin, Loki se retrouvait dans un nouvel univers, dominé par ce dernier...

Une première bande-annonce pour la saison 2

Deux ans se sont écoulés depuis la diffusion de la saison 1 et voilà enfin une bande-annonce de la saison 2 ! Disney+ a dévoilé ces images, quelques jours après le final de sa dernière série du MCU, Secret Invasion. On retrouve sur ces images (vidéo en une d'article) Loki, qui forme toujours un super duo avec Mobius. Ensemble, ils se rendent au début de la vidéo chez O.B, un nouveau personnage interprété par Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).

Tom Hiddleston - Loki saison 2 ©Disney+

On ne tarde pas à découvrir que Loki a un léger problème puisqu'il est baladé dans le temps, entre le passé et le présent. Une "errance temporelle" qui va le faire voyager, se croiser lui-même, et retrouver des visages connus. Sophie sera encore là, tout comme Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) et évidemment Kang (Jonathan Majors). On ne sait pas encore bien contre quoi Loki devra lutter, mais ce dernier annonce en tout cas qu'une guerre approche...

Si cette bande-annonce est intrigante, il faudra attendre la diffusion le 6 octobre sur Disney+ pour en apprendre davantage.