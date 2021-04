Loki : une nouvelle bande-annonce mouvementée pour la série Marvel

Marvel vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce de "Loki". La série centrée sur le demi-frère de Thor sera lancée dans un peu plus de deux mois sur Disney+.

Loki, la troisième série Marvel sur Disney+

Après les duos Wanda-Vision et Falcon-Bucky Barnes, on retrouvera bientôt Loki dans sa série solo. Les nombreux fans du personnage, devenu très populaire depuis sa première apparition dans le MCU dans Thor, pourront le voir pour la première fois dans ses propres aventures. Ses nombreux fidèles ne sont d’ailleurs peut-être pas étrangers à la décision de la Maison des Idées de dédier un show au personnage joué par Tom Hiddleston.

Pour rappel, la dernière fois qu’on a aperçu Loki dans le MCU, c’était dans Avengers : Endgame. Le demi-frère de Thor avait échappé à ses gardiens avec l’aide d’un Hulk énervé, s’emparant du Tesseract et faussant compagnie à ceux qui étaient censés l’emprisonner. Le dernier Avengers ne répondait pas à la question de savoir où le demi-frère de Thor avait alors atterri. On aura donc la réponse dans la série à venir.

Loki nouvel employé dans la bande-annonce

La nouvelle bande-annonce de Loki est dans la lignée de la première, dévoilée en décembre dernier lors de l’Investor Day de Disney. Comme l’avait déjà fait comprendre la première bande-annonce, les nouvelles images confirment que Loki proposera sans doute quelque chose de très différent de ce à quoi on avait été habitué dans le MCU. Dans ce sens, la série sera sans doute dans la lignée de WandaVision.

Le nouveau trailer de Loki montre ce dernier se baladant à travers plusieurs époques et dans toutes sortes d’endroits. Les nouvelles images en dévoilent aussi un peu plus sur le nouveau travail de Loki. Celui-ci se fait embaucher par la Time Variance Authority, chargée de s’assurer du bon fonctionnement du temps dans le MCU. On voit ainsi plusieurs extraits d’échanges entre le dieu de la malice et le patron de l’organisation, joué par Owen Wilson.

Loki © Marvel

Loki semble également ne pas avoir perdu ses bonnes vieilles habitudes, puisque la bande-annonce tease aussi une nouvelle trahison de la part du personnage. Ce dernier nous a habitués à cela depuis son arrivée dans le MCU, ayant cherché à tromper son propre demi-frère à maintes reprises. Dans ce cas, on pourra visiblement le voir trahir son employeur. Un court passage montre ainsi le personnage joué par Tom Hiddleston qui semble fausser compagnie à celui qu’incarne Owen Wilson.

Rendez-vous en juin

Comme dans la première bande-annonce, un plan peut également retenir l’attention. Pendant un bref instant, on voit le personnage joué par Tom Hiddleston assis à côté de Black Widow. On peut se demander la place qu’aura le personnage joué par Scarlett Johansson dans la série. Alors qu’on attend toujours de pouvoir découvrir son film solo, la dernière fois qu’on a vu Natasha Romanoff était lors de son sacrifice, dans Endgame.

Loki © Marvel

Le nouveau trailer montre également un peu plus le personnage incarné par Gugu Mbatha-Raw. On peut s’attendre à ce que celui-ci ait un grand rôle à jouer dans la série. En revanche, pas encore d’aperçu de Richard E. Grant dans la peau de son personnage.

Loki sera composé de 6 épisodes d’environ 45 minutes. La série sera lancée le 11 juin prochain sur Disney+. On peut imaginer qu’elle suivra le même schéma que WandaVision et Falcon et le soldat de l’hiver, et qu’un épisode sera ensuite mis en ligne chaque semaine jusqu’à la fin du show.