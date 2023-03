LOL Qui rit sort saison 3 : ce moment qui a fait halluciner Virginie Efira

Ce vendredi 10 mars, les abonnés de Prime Video ont pu découvrir les quatre premiers épisodes de la nouvelle saison de LOL : Qui rit, sort !. Pour ce troisième round toujours animé par Philippe Lacheau, la production a réuni un casting monstrueux.

Les fans de La Flamme et Le Flambeau seront ravis de retrouver une partie de la distribution des séries. Jonathan Cohen, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Pierre Niney et Laura Felpin ont pour mission de se faire craquer pour tenter de remporter la somme de 50 000 euros, reversée à une association.

Virginie Efira, François Damiens, Gad Elmaleh et Paul Mirabel complètent cette équipe de choc, qui a énormément de mal à garder son sérieux dès que leur hôte déclenche l'alarme interdisant le moindre gloussement.

Quelques secondes après le lancement de la compétition, les candidats sont pris de panique et font tout pour étouffer leurs crises de rire, s'éparpillant dans les quatre coins du studio. Leïla Bekhti a par exemple sa propre technique pour tenir le coup, qui consiste tout simplement à se mettre à courir. Le moment où les stars se dispersent a fait halluciner Virginie Efira, comme elle l'a confié à TV Magazine :

En voyant tout le monde s'éparpiller, j'ai découvert un côté asile psychiatrique que je n'avais pas envisagé. Il y a quelque chose qui fait que tu ne peux plus être dans un état naturel, normal et spontané. Donc tout le monde est là, normalement, et puis après les corps de chacun fusent de tous les côtés, tout le monde se met dans des mouvements, on dirait que chacun est dans un truc obsessionnel. Tout est un peu absurde et je me suis dit : "Tout le monde a un coup sur la tête ici, ça ne va pas du tout".