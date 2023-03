LOL Qui Rit Sort saison 3 : un auteur raconte les coulisses du show

Sketchs coupés au montage, apparition surprise de Gérard Darmon, un auteur de "LOL Qui Rit Sort" a dévoilé les coulisses de la saison 3 de l'émission de Prime Vidéo. Il en a également profité pour rendre hommage à Paul Mirabel, injustement critiqué selon lui.

LOL Qui Rit Sort : une saison 3 très suivie

Diffusée depuis 2021 en France, LOL : Qui Rit, sort ! est l'adaptation d'une émission de télé-réalité japonaise intitulée Hitoshi Matsumoto Presents Documental sortie en 2016. Le principe est simple : dix invités sont réunis dans un loft pendant six heures, et celui qui parviendra à ne pas rire à l'issue de ces six heures remportera le jeu. Évidemment, tout est mis en place pour pousser les participants à bout. Ainsi, chaque candidat va faire de son mieux pour faire rire ses camarades, usant de multiples stratagèmes pour arriver à ses fins.

Toujours présentée par Philippe Lacheau, la saison 3 de l'émission diffusée ce mois-ci a battu tous les records. Ainsi, elle est devenue le programme le plus regardé de Prime Vidéo en France, tout formats confondus. Il faut dire que la plateforme de streaming avait mis le paquet niveau casting en réunissant devant les caméras Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Pierre Niney, Jonathan Cohen, Paul Mirabel et François Damiens.

Ces dix énergumènes nous ont offert quelques moments d'anthologie. Notamment lorsque Pierre Niney s'est lancé dans une imitation de Thomas Pesquet qu'on ne se lasse pas de revoir :

Les coulisses dévoilées

Dans une longue interview accordée à nos confrères de Konbini, Guiguipop, l'un des auteurs de LOL : Qui rit, sort ! a levé le voile sur plusieurs mystères du show à succès. En particulier sur cette saison 3 très regardée.

Ainsi, il a répondu à la question que beaucoup de spectateurs se sont posés devant l'émission : est-ce que les blagues sont écrites à l'avance ? Eh bien la réponse est oui ! Il a ainsi confié :

Tu ne peux pas dire à des gens : ‘Allez ! Soyez marrants !‘ Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu’ils aient un back-up de vannes (...)

Une fois les blagues écrites, les auteurs les proposent aux comédiens, qui font leurs retours et modifications. Évidemment, il y a aussi une grosse part d'improvisation, surtout sur cette saison 3 où la plupart des participants se connaissent bien, à l'image de Jonathan Cohen et Pierre Niney. Les auteurs interviennent en priorité sur les cartes joker des participants. Ils leur soumettent leurs idées, et les discussions aboutissent sur les sketchs délirants que nous voyons à l'écran.

La carte joker de Laura Felpin - LOL : Qui rit, sort ! saison 3 © Prime Vidéo

De nombreux moments coupés

Si le jeu est censé durer six heures, le tournage, lui, est beaucoup plus long. Ainsi, de nombreux sketchs et blagues ont été coupés au montage. Des sketchs écrits n'ont également pas pu être montrés, comme la carte joker de Gad Elmaleh (il a été éliminé avant), ou encore le retour surprise de Gérard Darmon (qui avait participé à la saison 2). En effet, ce dernier devait revenir... en sosie de Paul Mirabel :

On s’était dit que ce serait trop marrant qu’il revienne déguisé en sosie de Paul Mirabel. Tout le monde devait jouer le jeu en le prenant pour Paul. Il aurait même pu faire une carte joker et jouer une chanson (...)

Finalement, Gérard Darmon n'était pas disponible. Cependant, la chanson en question a été gardée pour une ultime carte joker, mais a été coupée au montage...

Des candidats sous-estimés

Guiguipop, qui a visionné l'entièreté des rushs de l'émission est catégorique : Pierre Niney était bien le candidat le plus impressionnant, comme il l'a confié à Konbini :

Sur le tournage, il avait une énergie folle, même les autres l’ont dit à la fin. Il se tape des heures et des heures de tournage, et on a l’impression qu’il ne se fatigue jamais. Même pendant les coupures, quand les autres étaient rincés, il disait : ‘Allez, on continue, c’est trop marrant, on continue.’ C’est aussi l’effet bande de potes. Tu es avec tes amis dans une mission, c’est chanmé pour eux. Franchement, je l’ai trouvé exemplaire. Il faisait impro sur impro, elles étaient toutes marrantes.

Cependant, il regrette que le montage n'ait pas rendu davantage hommage à Gad Elmaleh, ou encore à Paul Mirabel, qui ont beaucoup plus donné que ce que l'on voit dans le montage final. Concernant le deuxième (et finaliste), il l'a d'ailleurs défendu après qu'il a été beaucoup critiqué par les spectateurs :

Je trouve qu’il prend beaucoup trop cher par rapport à sa prestation. Plein de gens disent qu’il n’est pas marrant, qu’il ne rigole jamais. Mais c’est le jeu ! Il a même dit en off : ‘À un moment, j’ai le droit de gagner' (...) C’est le plus jeune, il arrive, il y a Gad Elmaleh, François Damiens, Jonathan Cohen… les gens sont durs avec lui.

Compte tenu de l'immense succès de la saison 3 de LOL : Qui rit, sort ! il y a de fortes chances que Prime Vidéo dévoile dans les jours prochains des scènes coupées de l'émission.