LOL saison 5 : Prime Video annonce le casting, on ne va pas s'ennuyer !

Prime Video a dévoilé les dix nouveaux humoristes qui s'affronteront sur le plateau de la saison 5 de LOL : Qui rit, sort ! En plus de ces nouvelles têtes, Prime Video a dévoilé que de nouvelles règles seraient mises en place.

LOL : la série à succès de Prime Video revient bientôt

On ne présente plus la série LOL : Qui rit, sort !, diffusée sur Prime Video depuis le 1er avril 2021. Ce programme, qui combine humour et compétition, est rapidement devenu un incontournable de la plateforme en France. Inspiré du concept japonais Documental de Hitoshi Matsumoto, LOL : Qui rit, sort ! est un jeu d’élimination où des humoristes doivent à tout prix retenir leurs rires, tout en cherchant à faire craquer leurs adversaires.

Chaque saison, une dizaine de célébrités issues du monde de la comédie s'affrontent dans un espace clos, sous la surveillance de caméras. Le but est simple : ne pas rire. Les participants rivalisent de blagues, de sketches et de mimiques pour faire céder leurs concurrents. Ceux qui succombent à un éclat de rire sont immédiatement éliminés du jeu. À la clé, le gagnant remporte une somme d’argent qu’il remet à une association de son choix.

Après une saison 4 spéciale Halloween, LOL : Qui Rit, sort ! revient bientôt avec une saison 5 et un tout nouveau casting, qui vient d'être annoncé par Prime Video.

Artus, Muriel Robin et Cédric Doumbe au casting

Il va être difficile de faire mieux niveau casting que la saison 3 de LOL qui avait battu tous les records. Cependant, Prime a de la suite dans les idées, et a aligné un casting de haut vol pour sa cinquième saison. À l'occasion de la présentation de ces contenus attendus dans les prochains mois, la plateforme de streaming a dévoilé les noms des dix humoristes qui tenteront de relever le défi de ne pas rire dans le show toujours présenté par Philippe Lacheau.

Ainsi, on retrouvera : Artus, Camille Chamoux, Jerome Niel, Fatou Kaba, Cédric Doumbe, Muriel Robin, Vincent Dedienne, Marina Rollman, Alexandre Kominek et Fred Testot.

Concernant les règles du jeu de cette nouvelle saison de LOL, Prime Video a prévenu de plusieurs changements, en précisant :

Cette année, Fifi décide de renverser la table et bouleverse le jeu... pour surprendre nos 10 talents de cette nouvelle édition.

À tout moment, sans prévenir, tout pourra basculer ! Des avantages inédits, jamais vus dans l’histoire de LOL : Qui rit, sort !, pourront redéfinir entièrement le déroulement de la partie. Dans cette saison 5, l’imprévisible règne en maître... et tout peut arriver.

Il n'y a pas encore de date de diffusion annoncée pour la saison 5 de LOL : Qui rit, sort !