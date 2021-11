Londongrad : Benedict Cumberbatch sera le premier rôle d’une série d’espionnage signée HBO

Benedict Cumberbatch est décidément un acteur surbooké. Alors qu’il endosse actuellement le costume de « Doctor Strange », l’acteur va jouer dans une mini-série d'espionnage intitulée « Londongrad ». Un projet HBO qui va adapter sur le petit écran une histoire vraie.

Benedict Cumberbatch : avant Doctor Strange, Sherlock

Depuis bien longtemps maintenant, Benedict Cumberbatch est une figure connue du public. En effet, ce diplômé en art dramatique a commencé à dévoiler son charisme dès 2004 sur petit écran via le téléfilm Hawking. Sa grande taille et sa voix inimitable ont rapidement conquis les téléspectateurs britanniques. Enchaînant les petits rôles dans plusieurs films (Reviens-moi, Deux sœurs pour un roi), il obtient toutefois la gloire en 2010 grâce à l’une des meilleures séries télévisées du moment : Sherlock. En effet, dans une version contemporaine des aventures du célèbre détective, l’acteur impressionne tout son monde durant les années que comptera la série (bien accompagné de Martin Freeman, dans le rôle de Watson).

Sherlock ©BBC

Lauréat d’un Emmy Award en 2014, Benedict Cumberbatch va alors goûter à une reconnaissance plus importante au cinéma. Qu’il joue pour Steve McQueen (12 Years A Slave) ou Steven Spielberg (Cheval de guerre) en passant par J.J. Abrams (Star Trek : Into Darkness) et Peter Jackson (saga Le Hobbit), le comédien se révèle excellent. Il obtient même sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour Imitation Game. Cette nouvelle notoriété attire donc Marvel qui le choisit pour devenir le puissant sorcier Doctor Strange, à partir d’octobre 2016.

Tiré d’une histoire vraie

L’acteur fera donc son grand retour sur petit écran via HBO et Londongrad. Cette mini-série télévisée écrite par David Scarpa (The Man in the High Castle) est tirée de faits réels. En effet, Benedict Cumberbatch incarnera l’agent du KGB nommé Alexander Litvinenko. Ce dernier avait fait les unes de la presse internationale, assassiné en 2006 par empoisonnement. Devenu lanceur d’alerte à la fin des années 90, il avait, à l’époque, révélé des informations confidentielles sur les missions qu’il devait mener à l’époque pour le KGB. Notamment l'ordre direct de tuer l’homme d’affaires et personnalité politique Boris Berezovsky.

Poursuivi par le FSB dans trois procès consécutifs, il trouve alors refuge en Grande-Bretagne, mais finit par être assassiné. Si cela n’a jamais été confirmé, le président russe actuel Vladimir Poutine est suspecté d'être directement responsable de sa mort.

Londongrad racontera donc cette histoire incroyable, tirée du livre d’Alan Cowell et intitulée The Terminal Spy, qui explore cette affaire. En attendant, Benedict Cumberbatch est fortement attendu en tant que Doctor Strange dans Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.