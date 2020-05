Looney Tunes : le premier épisode du reboot est en ligne sur YouTube

Un reboot du dessin animé culte "Looney Tunes" va bientôt voir le jour sur HBO Max, cette fois intitulé "Looney Tunes Cartoons". En attendant la sortie de la série, la plateforme de streaming a décidé de proposer le premier épisode en intégralité et gratuitement sur sa chaîne YouTube.

La nouvelle série Looney Tunes Cartoons a été développée par Peter Browngardt et produite par Warner Bros. Animation, déjà derrière les dessins animés originaux. Elle avait été introduite l’année dernière au Festival international du film d’animation d’Annecy, où elle avait été louée par les critiques pour son esprit fidèle à celui des épisodes originaux.

La plupart des personnages principaux de la série originale sont de retour dans le reboot de Looney Tunes, ainsi que ceux qui leur prêtaient leur voix. Parmi eux, Jeff Bergman et Bob Bergen doubleront de nouveau Bugs Bunny et Porky Pig, reprenant leurs rôles des années 90. Eric Bauza, la voix de Marvin le Martien depuis 2011, est également de retour.

Une nouvelle série Looney Tunes à l’esthétique fidèle à l’originale

Lors de l’annonce du projet, en juin 2018, Warner Bros avait précisé que la nouvelle série contiendrait 1000 minutes étalées sur des épisodes de 1 à 6 minutes. Pour rester fidèle à l’esthétique de la série originale, les créateurs de ces nouveaux épisodes ont utilisé un style d’animation traditionnel, ce qui devrait rendre les images semblables à celles de la première série.

Le premier épisode de Looney Tunes Cartoons, mis en ligne par HBO Max sur Youtube (voir en fin d'article), dure 12 minutes. On y retrouve les personnages cultes de Titi et Sylvestre, Daffy Duck, Elmer Fudd et Bugs Bunny. À la fin, on peut même voir un court segment montrant le processus de création de Bugs Bunny sur papier.

Avec ce reboot d’une série aussi culte que Looney Tunes, HBO Max espère attirer un jeune public, mais aussi des fans un peu plus âgés. Le premier épisode démontre bien l’application des créateurs à rester fidèles à l’esprit des épisodes originaux. Même si le dessin est un peu plus clair et coloré, on y retrouve l’esthétique de la série diffusée de 1992 à 2004 sur Cartoon Network. Au vu de ces images, les fans de la première heure devraient être impatients de pouvoir voir les nouvelles aventures de Bugs Bunny et tous les autres personnages cultes.

Ils n’auront pas à attendre longtemps avant de découvrir la série puisqu’elle débarquera le 27 mai sur HBO Max. Seulement pour la France la plateforme n'est pas encore prévue.

Découvrez ci-dessous le premier épisode de Looney Tunes.