Looney Tunes : un gros changement dans les nouveaux épisodes met en colère le scénariste

Les premiers épisodes de "Looney Tunes Cartoons", la nouvelle série sur les personnages cultes de Warner Bros, ont été diffusés le 27 mai dernier sur HBO Max. Et alors que la série avait été louée pour sa fidélité à l’originale avant sa sortie, certains spectateurs se sont plaints d’un changement. L’un des scénaristes leur a répondu.

La nouvelle série Looney Tunes Cartoons a été développée par Peter Browngardt et produite par Warner Bros. Animation, déjà derrière les dessins-animés originaux. Elle avait été introduite l’année dernière au Festival international du film d’animation d’Annecy, où elle avait été louée par les critiques pour son esprit fidèle à celui des épisodes originaux.

La plupart des personnages principaux de la série originale sont de retour dans le reboot de Looney Tunes. Ainsi, les emblématiques Daffy Duck ou Titi et Grominet ont droit à de nouvelles aventures, tout comme Bugs Bunny et le chasseur Elmer Fudd. Mais un changement a été opéré sur ce dernier, ainsi que sur Sam le pirate.

Plus d’armes à feu dans Looney Tunes Cartoons

Elmer et Sam, ainsi que tous les autres personnages que l’on voyait avec des armes à feu dans les épisodes originaux, n’en ont désormais plus. On a ainsi pu voir Elmer manier une faux dans certains des premiers épisodes diffusés. Et après la diffusion des premiers épisodes de la nouvelle série, des fans se sont donc offusqués de ce changement.

L’un des scénaristes de Looney Tunes Cartoons, Michael Ruocco, n’a pas tardé à réagir. Sur Twitter, il a défendu le choix de supprimer les armes à feu de la série, expliquant qu’il avait été fait après les récentes tueries de masse aux États-Unis. Après avoir assuré que les meilleurs gags avec le fusil d’Elmer ont déjà été faits dans la série originale, et qu’ils ne reposaient pas sur son fusil mais son rapport avec la masculinité, il a expliqué :

Pensez au contexte, à ce qu’il se passe dans le monde, et à quand la production de notre série a commencé. C’était fin 2017, début 2018. Juste après une période record du nombre de tueries de masse, particulièrement l’horrible tuerie de Las Vegas. PERSONNE ne voulait toucher aux armes parmi ceux qui travaillent dans les médias.

Dans une interview pour le New York Times, Peter Browngardt a confirmé que l’on ne verrait pas d’armes à feu dans la nouvelle série, mais que la violence de cartoon resterait bien présente :

Nous n’utilisons plus d’armes à feu, mais nous continuons à faire de la violence de cartoon, comme de la TNT ou les gadgets d’Acme.

Les fans peuvent donc quand même retrouver l’essence de la série originale dans Looney Tunes Cartoons. Les principaux personnages ont toujours les traits de personnalité qui les caractérisent, y compris Elmer et Sam.

Looney Tunes Cartoons est diffusée sur HBO Max. La plateforme avait d’ailleurs teasé la sortie de la série il y a peu, en mettant en ligne les premiers épisodes gratuitement sur sa chaîne YouTube.