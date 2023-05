Lost : racisme et environnement toxique, les révélations choquantes sur le tournage de la série

S'appuyant sur plusieurs témoignages, un ouvrage dépeint le tournage de la série "Lost" comme un environnement toxique marqué par des remarques racistes. Le showrunner Damon Lindelof et le scénariste et producteur Carlton Cuse sont directement visés.

Lost, les coulisses problématiques de la série

Diffusée entre 2004 et 2010, Lost aura été une série majeure de son époque et de la chaîne ABC. Créé par Jeffrey Lieber, J. J. Abrams et Damon Lindelof, le show mettait en scène les survivants d'un crash sur une île mystérieuse. Une base simple de survival à laquelle les scénaristes ont ajouté une part de fantastique permettant de maintenir l'attention des spectateurs au fil des saisons, tout en développant en profondeur des personnages complexes.

Matthew Fox - Lost ©ABC

En 2020, des années après la fin de Lost, Damon Lindelof avait avoué avoir voulu arrêter la série bien plus tôt. Mais ABC avait fait bien comprendre aux scénaristes que, le show étant un succès, il devait durer le plus longtemps possible. Raison pour laquelle Lindelof et ses collègues ont dû étirer leur récit en ajoutant des mystères sans pouvoir tous les résoudre. Ce qui entraîna des critiques de la part du public, bien que certains aient adhéré jusqu'au bout.

D'autres révélations viennent cependant d'être faites sur la production de Lost. Et celles-ci sont bien plus problématiques qu'une bataille entre scénaristes et la chaîne sur le nombre de saisons. Dans le livre Burn It Down, Power, Complicity and A Call For Change in Hollywood de la journaliste Maureen Ryan, dont des passages ont été dévoilés par Vanity Fair, Damon Lindelof et le producteur Carlton Cuse sont directement pointés du doigt. Ces derniers auraient participé à un environnement toxique où se faisaient entendre des remarques racistes.

Harold Perrineau s'en prend à Damon Lindelof

Parmi les témoignages, il y a celui de l'acteur Harold Perrineau. L'interprète de Michael Dawson explique dans le livre la raison de son départ de Lost après la saison 2. Le comédien aurait d'abord exprimé ses inquiétudes sur l'arc de son personnage. Pour lui, il était problématique que son personnage ne réagisse pas davantage suite à l'enlèvement de son fils, Walt. C'était pour le comédien la preuve que "personne ne se préoccupe des garçons noirs, ni même des pères noirs".

Harold Perrineau - Lost ©ABC

Harold Perrineau aurait alors tenté d'en parler avec Damon Lindelof. Mais le showrunner aurait été sur la défensive avant de faire "disparaître" Michael, qui revient tout de même dans les saisons 4 et 6.

Dès que vous mentionnez la race, tout le monde s'enflamme et s'exclame : "Je ne suis pas raciste !" Mais ce n'est pas parce que je dis que je suis noir que je vous traite de raciste. Je vous parle de mon point de vue. Je dis clairement que je n'essaie pas de vous imposer mon traumatisme, mais que j'essaie de vous parler de ce que je ressens. Pouvons-nous faire cela ? Pouvons-nous juste avoir cette conversation ?

D'après d'autres témoignages, Damon Lindelof aurait ensuite déclaré devant son équipe : "Il m'a traité de raciste, du coup je l'ai viré". Un commentaire qui aurait fait rire toute la pièce, sauf Monica Owusu-Breen, qui s'exprime également sur les problèmes durant la production de Lost.

Un paquet de "merde raciste"

Scénariste sur la saison 3 de Lost, Monica Owusu-Breen raconte dans le livre de Maureen Ryan que son souhait était "d'écrire des épisodes vraiment sympas pour une série cool". Mais la réalité aurait été bien différente avec des blagues et des remarques racistes. D'après elle, l'un des principaux problèmes est que les têtes pensantes "n'aimaient pas vraiment leurs personnages de couleur". Elle se souvient alors de la phrase de Damon Lindelof suite au renvoi d'Harold Perrineau est déclare :

Il y avait tellement de merde, et tellement de merde raciste, et puis des rires. C'était affreux. Je me disais : "Je ne sais pas s'ils prennent ça pour une blague ou s'ils le pensent vraiment". Mais ce n'était pas drôle. C'était horrible de dire cela. (...) Je me suis dit : "Quand vous aurez fini de dire des conneries sur les personnes de couleur, je reviendrai".

Harold Perrineau - Lost ©ABC

Outre les acteurs, certains scénaristes auraient également été victimes de remarques racistes. D'après Monica Owusu-Breen, l'unique scénariste américano-asiatique était appelé le "Coréen". Ce n'est donc pas uniquement Damon Lindelof qui est visé mais un ensemble de personnes qui officiaient sous ses ordres et ceux du producteur et scénariste Carlton Cuse. Le showrunner a par ailleurs réagit directement dans le livre de Maureen Ryan. Ne niant pas les faits, il a fait son mea culpa en mettant ça sur le compte du manque d'expérience.

Mon niveau d'inexpérience fondamentale en tant que manager et patron, mon rôle de devoir créer un climat de danger créatif, de prise de risques, tout en assurant la sécurité et le confort au sein de ce processus... J'ai échoué à ce niveau-là.

La réponse de Damon Lindelof et Carlton Cuse

Pour Damon Lindelof, il était nécessaire de pousser les scénaristes dans leurs retranchements dans un but créatif. Mais que cela l'aurait dépassé. Il revient également sur l'écriture du personnage incarné par Harold Perrineau et admet avoir des regrets aujourd'hui.

Harold avait tout à fait raison de le souligner. C'est l'une des choses que j'ai profondément regrettées ces deux dernières décennies. Je pense qu'Harold a légitimement et professionnellement fait part de ses préoccupations concernant son personnage et de l'importance du fait que Michael et Walt - à l'exception de Rose - étaient vraiment les seuls personnages noirs de la série.

Il poursuit en affirmant que cette expérience décrite par Harold lui "brise le cœur", avant de revenir sur une phrase qu'aurait eue Carlton Cuse au moment d'écrire la mort de M. Eko, interprété par Adewale Akinnuoye-Agbaje. Le scénariste aurait dit vouloir "le pendre à l'arbre le plus haut". Avant d'ajouter : "Ah si seulement on pouvait se contenter de lui couper la bite et lui enfoncer dans la gorge".

Damon Lindelof affirme n'avoir aucun souvenir de ces propos tout en regrettant qu'ils aient pu être prononcés. De son côté, Carlton Cuse a présenté ses excuses dans un communiqué (via Huffingtonpost) :