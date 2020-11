Love & Anarchy sur Netflix : c'est quoi cette comédie romantique ?

Netflix agrandit son catalogue de séries suédoises avec "Love & Anarchy", un show en 8 épisodes moins léger que son synopsis pourrait le faire penser. A découvrir dès le 4 novembre.

Love & Anarchy : pour un flirt avec toi...

Love & Anarchy marque un nouvel effort consenti par Netflix dans son envie de proposer des séries venant du monde entier. Une stratégie plutôt gagnante puisque l'Espagne lui a offert La Casa de papel et Elite, l'Allemagne a donné la fabuleuse Dark et même la France s'en sort plutôt pas mal avec la récente et captivante La Révolution. Aujourd'hui, c'est vers la Suède que le service de streaming se tourne avec Love & Anarchy.

On y suit Sofie (Ida Engvoll), une consultante ambitieuse et mère mariée de deux enfants. Lorsqu'elle reçoit l'ordre de restructurer une vieille maison d'édition bien établie, sa vie extrêmement ordonnée commence à s'effondrer. Elle y rencontre Max (Björn Mosten), un jeune expert en informatique, et entame avec lui un flirt inattendu et audacieux. Dans le processus, les deux se défient mutuellement de faire des choses qui contredisent les normes sociales. Les jeux inoffensifs se parent rapidement d'une amère gravité à mesure que les défis et les conséquences qui en résultent deviennent plus grands et plus incontrôlables. Alors que les deux pensent de plus en plus à devenir un "nous", sacrifier le "je" en vaut-il la chandelle ?

La série est écrite et mise en scène par Lisa Langseth. La réalisatrice suédoise a déjà mis en scène trois longs-métrages avec sa compatriote Alicia Vikander : Pure, Hotell et Euphoria. Le casting est complété par Carla Sehn, Reine Brynolfsson, Gizem Erdogan et Björn Kjellman. Cette première saison comporte 8 épisodes. Elle vient rejoindre un catalogue de séries suédoises déjà bien fourni.

D'autres shows venus de Suède

Love & Anarchy est en effet la deuxième série suédoise à être estampillée "Netflix Original". La première, c'est Quicksand - Rien de plus grand. L'histoire se focalise sur Maja Norberg (Hanna Ardén), une jeune suédoise accusée de meurtre après qu'une fusillade a eu lieu dans une école. Les 6 épisodes relatent son procès et, en flashbacks, nous montrent l'envers du décor de sa relation amoureuse toxique avec un certain Sebastian (Felix Sandman). Ce show est l'adaptation du roman du même nom de l'écrivain Malin Persson Giolito.

Si les deux séries sus-citées ont été créées et produites en exclusivité par Netflix, d'autres shows suédois sont disponibles sur le service de streaming. A commencer par Notre grande famille, qui en est déjà à sa troisième saison de 10 épisodes. Cette série dramatique met au centre de son histoire une famille recomposée. Lisa et Patrik ont quitté leurs conjoints respectifs, Martin et Katja, et forment désormais un nouveau couple. Ils se partagent la garde des enfants : Bianca, Eddie et William. Katja vit relativement bien sa séparation avec Patrik. Pour Martin, retourné vivre chez sa mère, c'est un peu plus compliqué d'accepter de ne plus être marié avec Lisa. Adultes et enfants vont pourtant devoir s'adapter à ce nouveau mode de vie.

"Notre grande famille" sur Netflix.

Autre bonne pioche dans le catalogue des productions suédoises de la part de Netflix, la bouleversante Kalifat. Ce drame tinté de thriller en 8 épisodes nous plonge dans le cauchemar du fanatisme religieux. D'un côté, Pervin, qui a fui Stockholm et sa famille pour Raqqa où elle vit depuis avec son mari djihadiste qui prépare un attentat. Elle sera aidée par Fatima, une enquêtrice de la police nationale qui va tout faire pour éviter que le drame arrive. De l'autre, Sulle, une lycéenne musulmane de 17 ans, peu pratiquante qui va néanmoins tomber presque malgré elle dans le piège de l'Islam radical. Kalifat n'est pas une série légère à regarder, mais l'effort n'en sera que plus récompensé par un suspense et une tension au service d'une écriture ciselée.

Love & Anarchy est disponible sur Netflix le 4 novembre.