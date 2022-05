Love, Death and Robots : la saison 3 s'offre une bande-annonce somptueuse

La bande-annonce de la saison 3 de « Love, Death + Robots » vient d'être dévoilée par Netflix. De superbes images qui annoncent la sortie de 9 épisodes le 20 mai prochain sur la plateforme. Et ça à l'air une fois de plus totalement dingue !

Love, Death and Robots : une série déjà culte

En 2019, Tim Miller et David Fincher produisent une toute nouvelle série d'anthologie pour Netflix : Love, Death and Robots. Le duo propose aux spectateurs un show animé totalement dingue qui tourne autour des thématiques de l'intelligence artificielle, des robots, du futur, de la violence et du sexe. Réalisée par des cinéastes et des animateurs variés, la série met en scène des mondes féeriques et dangereux différents les uns des autres et devient instantanément un pilier de l'animation sous forme d'anthologie. Pour le moment, deux saisons ont déjà vu le jour. Et une troisième est attendue le 20 mai prochain sur Netflix.

Une première bande-annonce

En attendant la sortie de la saison 3 de Love, Death and Robots dans dix petits jours, Netflix vient de publier la bande-annonce finale du show. De superbes images qui montrent aux spectateurs l'étendue impressionnante et la variété fascinante des nouveaux mondes et univers à venir. Comme lors des précédentes saisons, ce troisième volume va proposer des épisodes aux identités visuelles indépendantes et inédites. Cette troisième saison va contenir 9 épisodes qui sont présentés chacun leur tour dans cette ultime bande-annonce.

Love, Death and Robots ©Netflix

De nouveaux épisodes séduisants

Bad Travelling : ce premier épisode va raconter comment un voilier de pêcheurs est attaqué par un crustacé géant. Sa taille et son intelligence n'ont d'égal que son appétit. Un premier chapitre réalisé par David Fincher lui-même.

: ce premier épisode va raconter comment un voilier de pêcheurs est attaqué par un crustacé géant. Sa taille et son intelligence n'ont d'égal que son appétit. Un premier chapitre The Very Pulse of the Machine : cet épisode, qui semble visuellement hallucinant, va raconter comment une astronaute va devoir mettre en sécurité son copilote inconscient en le traînant sur une longue distance. La protagoniste est sous l'effet de drogues puissantes pour faire taire la douleur. Un épisode qui s'annonce psychédélique .

: cet épisode, qui semble visuellement hallucinant, va raconter comment une astronaute va devoir mettre en sécurité son copilote inconscient en le traînant sur une longue distance. La protagoniste est sous l'effet de drogues puissantes pour faire taire la douleur. . In Vaulted Halls Entombed : Ce chapitre, mis en scène par Jennifer Yuh Nelson (Kung-Fu Panda 2), raconte comment une escouade de soldats américains boostés à l'adrénaline fait face à un ennemi né des expériences de la CIA.

: Ce chapitre, mis en scène par Jennifer Yuh Nelson (Kung-Fu Panda 2), raconte comment une escouade de soldats américains boostés à l'adrénaline fait face à un ennemi né des expériences de la CIA. Jibaro : Il s'agit ici d'une relecture du conte folklorique d'une sirène dont le chant attire les hommes à leur perte. Mais la sorcellerie de la créature ne fonctionne pas sur le guerrier Jibaro, totalement sourd. Une fascination monte entre les deux protagonistes.

: Il s'agit ici d'une relecture du conte folklorique d'une sirène dont le chant attire les hommes à leur perte. Mais la sorcellerie de la créature ne fonctionne pas sur le guerrier Jibaro, totalement sourd. Une fascination monte entre les deux protagonistes. Swarm : Deux scientifiques dans le futur étudient une race insectoïde étrange et en apparence stupide. Écrit et réalisé par Tim Miller en personne, cet opus va explorer la peur, le sexe et la philosophie chez l'être humain.

: Deux scientifiques dans le futur étudient une race insectoïde étrange et en apparence stupide. cet opus va explorer la peur, le sexe et la philosophie chez l'être humain. Mason's Rats : Un chapitre qui prend place en Écosse et qui confronte une race de rats développés et intelligents qui s'en prend à un fermier grincheux. Une version hardcore de Ratatouille en somme.

: Un chapitre qui prend place en Écosse et qui confronte une race de rats développés et intelligents qui s'en prend à un fermier grincheux. Une version hardcore de Ratatouille en somme. Three Robots : Exit Strategies : C'est la première suite de Love, Death + Robots . Les trois petits robots de la première saison sont de retour pour la suite de leurs aventures.

: C'est la . Les trois petits robots de la première saison sont de retour pour la suite de leurs aventures. Kill team Kill : Au plus profond des montagnes d'Afghanistan, une escouade des forces spéciales américaines se retrouve face à un ancien dieu au pouvoir terrifiant.

: Au plus profond des montagnes d'Afghanistan, une escouade des forces spéciales américaines se retrouve face à un ancien dieu au pouvoir terrifiant. Night of the Mini Dead : Sorte d'hommage miniature à La Nuit des Morts Vivants, cet épisode va mettre en scène une apocalypse zombie, mais à échelle réduite. C'est un peu la rencontre inventive entre les miniatures de La Nuit au Musée et les films de zombies.

Attendu le 20 mai prochain, cette nouvelle saison de Love, Death and Robots promet donc d'être explosive. Un nouveau tour de piste qui verra notamment les retours de Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead ou encore Michael B. Jordan au doublage.