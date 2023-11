Love & Death : ce fait divers sordide derrière la série avec Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen incarne Candy Montgomery dans "Love & Death", la mini-série tirée d'une affaire de meurtre à 41 coups de hache qui ébranla l'Amérique en 1980. Retour sur ce fait divers.

C'est quoi Love & Death ?

Après Big Little Lies et The Undoing, David E. Kelley a proposé une autre création pour HBO Max : Love & Death. Dans cette mini-série, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch dans le MCU) joue Candy, une femme au foyer dans une petite ville texane à la fin des années 1970. Elle estime avoir rempli son rôle en s'occupant de ses enfants et de la bonne tenue de son foyer. Mais malgré cela, elle attend toujours "sa récompense". Car elle s'ennuie profondément avec son mari Pat et aimerait un peu plus d'excitation.

Un déclic a lieu pendant une partie de volley avec les membres de son église. Bousculée par Allan, elle ressent soudain une attirance pour lui et ne tarde pas à lui proposer une aventure. Après de longues réflexions, et malgré une certaine réticence d'Allan dans un premier temps à l'idée de tromper sa femme Betty, ils entament une liaison. Une liaison qui vire au drame lorsque leurs conjoints découvrent la vérité, et que Candy s'empare d'une hache...

Elizabeth Olsen - Love & Death ©HBO Max

On retrouve donc au casting de Love & Death Elizabeth Olsen, excellente et capable de montrer différents visages au fil des épisodes. À ses côtés, Jesse Plemons est une fois de plus très convaincant. L'acteur a d'ailleurs été nommé aux Emmys Awards dans la catégorie meilleur second rôle masculin grâce à cette série. S'ajoutent également Lily Rabe (Betty), Patrick Fugit (Pat), Elizabeth Marvel ou encore Krysten Ritter.

Un meurtre à 41 coups de hache

Love & Death est tiré d'une véritable tragédie, d'un fait divers qui s'est déroulé à Wylie, au Texas et qui a vu Candy Montgomery être accusée du meurtre de Betty Gore, la femme de son amant. Un meurtre extrêmement violent puisqu'elle porta sur sa victime pas moins de 41 coups de hache, dont 23 sur le visage ! Le corps de Betty Gore fut retrouvé par ses voisins le 13 juin 1980, avec, dans la pièce d'à côté, sa fille Bethany, en pleure dans son berceau.

Une enquête a aussitôt été menée et c'est d'abord son époux, Allan, qui a été soupçonné. Mais ce dernier n'était pas en ville lors des faits. L'hypothèse qu'il soit le meurtrier a donc rapidement été écartée. Par contre, après avoir avoué qu'il avait une liaison extraconjugale avec Candy Montgomery, la police ne tarda pas à arrêter la mère au foyer.

Candy Montgomery ©STEVEN DEFFIBAUGH

Après son arrestation, un procès eu lieu pendant huit jours avant qu'un verdict étonnant fut rendu. En effet, Candy Montgomery plaida la légitime défense. D'après elle, son amie avait découvert sa liaison et la confronta. Candy avoua tout en expliquant que cette liaison était terminée. Betty s'énerva et menaça d'abord Candy en tenant une hache à la main. Puis, lorsque celle-ci voulu quitter les lieux après s'être excusée une dernière fois, Betty l'attaqua. Pour se défendre, Candy serait parvenue à s'emparer de larme avant de l'utiliser contre Betty Gore.

Reconnue non coupable, que devient Candy Montgomery ?

Bien que les 41 coups portés paraissent excessifs pour un meurtre commis par légitime défense, un psychiatre expliqua durant le procès qu'elle avait pu avoir une "réaction dissociative". Elle n'aurait alors pas eu conscience, sur le moment, qu'elle continuait à frapper sa victime avec la hache. De plus, elle effectua un test polygraphique qui attesta qu'elle disait la vérité. Elle fut donc reconnue non coupable et acquittée le 30 octobre 1980.

Âgée de 30 ans au moment des faits, Candy Montgomery a été soutenu par son époux, Pat. Après le procès, ils déménagèrent en Géorgie avant de divorcer quatre ans plus tard. La femme a alors continué sa vie en travaillant dans le domaine de la santé.

Son histoire a d'abord inspiré le téléfilm A Killing in a Small Town (1990) avant que Jessica Biel ne l'incarne dans la série Candy (2022), disponible sur Disney+. Elizabeth Olsen a ensuite à son tour joué Candy Monthomery pour Love & Death, diffusée en France sur Canal+ à partir du 30 novembre 2023.