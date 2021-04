Love, Death + Robots : une bande-annonce pour la saison 2

Après deux ans d’attente, la démente série d’animation "Love, Death + Robots" va enfin faire son retour sur Netflix. Et les premières images du trailer promettent de très belles surprises visuelles.

Bienvenue dans l’anthologie signée Tim Miller et David Fincher

Love, Death + Robots est née de l’esprit de Tim Miller, qui bien avant son succès avec Deadpool à la réalisation, était un fantastique superviseur des effets numériques. Aux côtés de David Fincher, il lance donc cette anthologie d’animation révolutionnaire qui ose les plus grandes expérimentations visuelles qui soient, en plus d’offrir à ses spectateurs des histoires SF et fantastiques complexes.

Grâce au travail de plusieurs studios d’animation venus du monde entier, Love, Death + Robots offre donc une salve de courts-métrages présentant des créatures fantastiques, ainsi que des histoires à la fois comiques et dramatiques. Vous pouvez d’ailleurs consulter la critique que nous avons faite il y a deux ans sur la première saison de la série. Cela vous donnera une idée de ce qui vous attend dans le programme actuellement diffusé sur Netflix, dans le cas où vous ne l’auriez pas encore visionné.

Animation photo-réaliste et date de sortie pour ce premier trailer

Après une première saison de 18 épisodes sortis en 2019, Love, Death + Robots nous promet encore du lourd pour cette saison 2. Supervisée par Jennifer Yuh Nelson (co-réalisatrice de Kung-Fu Panda 2 et 3), cette nouvelle saison poursuit donc son mélange d’animation photo réaliste et son ambiance cartoonesque. On ne sait pas encore si ces courts-métrages seront drôles, contemplatifs, violents ou bien les trois à la fois. Mais les images montrent que l’équipe de la série s’est une nouvelle fois surpassée, visuellement parlant. On découvre d’ailleurs dans ce trailer une version numérique tout à fait étonnante de l’acteur Michael B. Jordan.

Love, Death + Robots ©Netflix

En outre, cette première vidéo annonce que la saison 2 sera disponible à partir du 14 mai. Les fans n’auront donc que trois petites semaines à patienter. Une bonne nouvelle qui s’en accompagne d’une autre, puisqu’une saison 3 a déjà été commandée. Netflix ne semble pas en avoir fini avec ce projet qui lui apporte une vraie reconnaissance critique. En effet, la série a déjà reçu plusieurs Emmy Awards.