Love in the Time of Corona : un teaser pour la série autour du confinement

La série "Love in the Time of Corona" sur Freeform prend la pandémie par un bout plus intime. En suivant plusieurs personnages, cette création télévisuelle va assembler plusieurs situations liées au confinement et au sentiment amoureux. Découvrez les premières images.

Love in the Time of Corona, l'amour à l'heure du confinement

Les séries auront été un bon moyen de faire passer le temps durant le confinement. La boucle se bouclera avec des nouvelles séries qui parleront de ce confinement. C'est le cas pour Love in the Time of Corona sur Freeform. Le titre dit déjà tout ce que va contenir le programme, à savoir l'étude du sentiment amoureux en cette période particulière où les rapports avec autrui n'étaient pas encouragés. C'est aussi un temps où le confinement a mis à l'épreuve des couples. Cette série limitée diffusée les 22 et 23 août prochain aux Etats6unis a été tournée avec les moyens du bord, dans les véritables maisons des acteurs (Leslie Odom Jr., Nicolette Robinson, Tommy Dorfman, Rainey Qualley, Gil Bellows, Rya Kihlstedt, Ava Bellows, L. Scott Caldwell). Avec des moyens technologiques à distance et une liberté réduite, la série a été conçue pour suivre quatre couples différents pendant le confinement et les événements d'après - comme la révolte Black Lives Matter.

Des images et des informations

Le premier couple composé par James et Sade est marié mais mène une existence un peu déconnectée, avec un mari qui voyage beaucoup pour le travail. Quand le confinement devient obligatoire, il est temps de retrouver un semblant de vie sous le même toit. Oscar et Elle sont, eux, des colocataires qui mènent une relation platonique jusqu'à ce que l'enfermement les pousse à se poser des question sur leurs liens. Plus compliqué, en revanche, pour Paul et Sarah, qui ne veulent plus vivre ensemble mais qui sont forcés de le faire. Le dernier couple va parler de distance avec Nanda qui se retrouve seule pour ses 50 ans de mariage car son mari ne peut rentrer dans la maison le temps de se soigner. Elle veut cependant que cet événement soit fêté avec les moyens du bord. Quatre situations très différentes qui permettent d'exploiter la pandémie sous un angle sentimental.

Le teaser présente les personnages et montre que Love in the Time of Corona emploie une forme très simple pour laisser au mieux vivre ses personnages. La chaîne Freeform n'étant pas disponible chez nous, on ne sait pas encore si un diffuseur français va s'intéresser à cette série et nous la proposera.