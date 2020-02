Love is Blind : c’est quoi cette télé-réalité qui cartonne sur Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Vous ne savez plus quoi binge watcher en ce moment ? Ne cherchez plus et regardez « Love is Blind » sur Netflix. On vous dit tout sur la nouvelle télé-réalité qui cartonne sur la plateforme de streaming.

Est-ce que l’amour est vraiment aveugle ? Voilà la question à laquelle la télé-réalité Love is Blind (comprenez L’amour est aveugle) tente de répondre.

Le concept : une dizaine d’hommes et une dizaine de femmes qui désirent être aimés pour leur personnalité et pas jugés pour leur physique vont avoir l’occasion d’avoir des rendez-vous les uns avec les autres mais sans jamais se voir. Au fil de ces rendez-vous ils devront décider si oui ou non ils veulent se marier. Tout ça en 10 jours !

C’est donc après la demande en mariage (si elle est acceptée) que le couple peut enfin se voir. Les couples fiancés partent donc au Mexique pour une lune de miel “pré-mariage”. Après cette lune de miel remplie de rebondissements, ils sont confrontés aux aléas du quotidien, comme la rencontre avec la belle-famille ou les distractions des réseaux sociaux par exemple. En parallèle, les candidats continuent de préparer leur mariage en discutant de leur potentiel futur ensemble.

Une émission qui vous rendra addict

Cette télé-réalité, qui est décrite comme une “expérience”, fait partie d’une nouvelle vague de programmes pour Netflix. Après The Circle diffusée en janvier, Love is Blind est la nouvelle télé-réalité qui cartonne sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Tous les ingrédients pour un programme addictif sont là : des beaux candidats, des décors magnifiques, des histoires d’amour, des manipulations et du suspense à chaque épisode.

Justement, pour augmenter le suspense, Netflix a décidé de sortir 3 épisodes par semaine au lieu de diffuser tous les épisodes en même temps. Le dernier épisode, celui des mariages des candidats, est diffusé le 27 février. L’émission, présentée par Nick Lachey et sa femme, Vanessa Lachey, saura plaire aux fans de télé-réalité bien américaines. Face à des situations à la fois folles et étranges (comme dire à quelqu’un qu’on a jamais vu qu’on aimerait se marier avec), Love is Blind a le mérite de faire ce que la télé fait de mieux : nous amuser et nous distraire.

A noter que l’émission a été tournée en 2018, ce qui veut dire que les candidats ont dû cacher leur mariage (ou leur rupture) sur toutes les formes de réseaux sociaux depuis presque 2 ans !

Retrouvez la bande-annonce de Love is Blind en une d’article, et tous les épisodes sur Netflix dès maintenant.