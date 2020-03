Love is Blind : la télé-réalité Netflix reviendra pour une saison 2

La télé-réalité "Love is Blind" sera de retour pour une saison 2 ! Après le succès de la première saison, Netflix a décidé de renouveler l’expérimentation amoureuse qui pose la question “L’amour est-il aveugle ?”.

Love is Blind n’a pas fini de faire des heureux ! La télé-réalité la plus populaire de Netflix sera en effet de retour pour une seconde saison selon Comingsoon. Une raison de plus pour enfin regarder ce dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Un vrai succès pour Netflix

Netflix a réussi à convaincre son audience avec le succès de ses nombreuses télé-réalités ces derniers mois, mais c’est avec Love is Blind que la plateforme de streaming a frappé fort. L’émission, qui est vendue comme une expérimentation amoureuse, permet à des célibataires de rencontrer l’amour et de se fiancer sans même s'être rencontré. Présentée par Nick Lachey et sa femme Vanessa Lachey, l'émission est devenue un des programmes les plus regardés sur Netflix, se positionnant dans le top 10 de la plateforme seulement deux semaines après sa sortie.

Le succès de Love is Blind est autant dû à son concept qu’à ses candidats. Les couples étaient les stars de l’émission et ont réussi à attirer le public, qui était très présent sur les réseaux sociaux. Trahison, amour, disputes, doutes, tous les ingrédients étaient réunis pour une télé-réalité à l’américaine.

Que vous ayez suivi ce programme par curiosité, par amour des télé-réalités ou seulement dans le but de rire, il y a bien une chose qui est vrai pour tout le monde : l’émission a tout pour rendre addict les plus sceptiques. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez encore tout le temps pour découvrir la première saison avant d’attaquer la nouvelle.

Love is Blind rejoint une liste de programmes originaux de Netflix qui verront une deuxième saison comme The Circle, une autre télé-réalité qui a eu beaucoup de succès aux Etats-Unis ou encore Rhythm + Flow, la compétition à la recherche de la nouvelle star du rap.

Retrouvez la première saison de Love is Blind sur Netflix.