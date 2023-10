Controverse autour de la série Netflix Love is Blind : une candidate porte plainte

L'émission de TV réalité "Love is Blind" diffusée sur Netflix fait face à des graves accusations de la part d'une candidate de la saison 5. Elle accuse un autre candidat d'agression sexuelle et la production de l'avoir volontairement mise à l'écart et d'avoir minimisé ces actes.

Love is Blind : une émission de TV réalité très suivie sur Netflix Diffusée depuis 2020, l'émission Love is Blind est très suivie sur Netflix à travers le monde. La série suit des hommes et des femmes, tous en quête du grand amour. Durant une période de dix jours, ces célibataires échangent lors de sessions de speed dating, mais avec une particularité : ils sont séparés par des "capsules" qui les empêchent de se voir. Lorsqu'une connexion profonde s'établit, ils peuvent décider de franchir le pas et de se fiancer, sans même s'être vus. Suite à cette étape cruciale, les couples nouvellement formés s'envolent pour le Mexique, où ils ont l'opportunité de mieux se connaître et d'interagir avec les autres duos de l'émission. De retour de ce séjour romantique, une nouvelle aventure commence pour les couples : ils emménagent ensemble dans un complexe résidentiel à Atlanta. C'est l'occasion pour eux de rencontrer les familles respectives et de s'immerger dans le quotidien de leur moitié. Tout culmine lors de la cérémonie finale, où chaque couple doit prendre une décision déterminante : s'engager dans le mariage ou mettre fin à leur relation. Ainsi, l'émission tente de répondre à une interrogation universelle : peut-on véritablement tomber amoureux sans se voir ? Une candidate porte plainte La saison 5 de Love is Blind se retrouve sous les projecteurs en raison d'une plainte d'une candidate, Tran Dang, à l'égard des sociétés de production Kinetic Concent et Delirium TV (via Deadline). En effet, cette dernière affirme avoir été agressée par un candidat, Thomas Smith, pendant le tournage au Mexique. Dans sa plainte, elle décrit des actes où Smith la "touchait constamment", "se présentait nu devant elle" et "utilisait la force pour établir un contact sexuel". Elle a également déclaré avoir informé les producteurs de l'émission de ces actes, mais ces derniers auraient tenté de minimiser l'incident. Selon Dang, elle a été "activement recrutée" pour participer à l'émission et a été "intentionnellement mise à l'écart pendant deux semaines" dans les "pods" de l'émission par les producteurs. Elle allègue avoir été attaquée par son alors fiancé à l'écran, Thomas Smith, lors du tournage au Mexique. La plainte détaille que la plupart, sinon la totalité, de ces actes traumatisants ont été filmés par l'équipe de production. Face à ces accusations, les sociétés de production et le créateur de l'émission, Chris Coelen, ont fermement rejeté les allégations. Ils ont affirmé qu'ils soutiennent les victimes d'agression sexuelle, mais que les accusations de Dang sont sans fondement. Coelen a également nié directement que l'agression ait eu lieu, déclarant que Dang n'avait jamais fait de telles allégations pendant le tournage. La saison 5 de Love is Blind a été mise en ligne le 22 septembre dernier sur Netflix. Ni Tran Dang, ni Thomas Smith ne figurent au casting.