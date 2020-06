Love Life : la série HBO Max avec Anna Kendrick arrive sur OCS

La première saison de la série romantique portée par Anna Kendrick, "Love Life" sera disponible sur OCS à la demande à partir du 9 juillet prochain. Elle sera aussi diffusée sur OCS Max à partir chaque jeudi sur OCS Max, à raison de deux épisodes par semaine.

C'est quoi Love Life ?

Love Life est une série anthologique romantique créée par Sam Boyd, qui avait été la première série originale à être diffusée sur HBO Max, lors du lancement de la plateforme, le 27 mai dernier. Chaque saison s’intéresse à la vie amoureuse d’un personnage différent, de sa première à sa dernière relation. Chaque épisode est centré sur l’une de ses relations, dans le but de comprendre comment les rencontres nous définissent. Anna Kendrick joue le personnage principal de la première saison, Darby Carter. Zoe Chao, Peter Vack et Sasha Compère apparaissent aussi régulièrement dans la première saison. Scoot McNairy, vu dans Gone Girl et Once Upon a Time… in Hollywood, y tient aussi un rôle récurrent, tout comme Leslie Manville, qui prête sa voix à la narratrice.

OCS réagit à l’acquisition de Love Life

Le directeur général adjoint en charge des programmes d’OCS, Boris Duchesnay, a réagi à la nouvelle de l’acquisition de Love Life par la chaîne d’Orange :

Nous sommes heureux d’accueillir sur OCS cette nouvelle série, qui parle d’amour avec humour, et qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN de nos séries aux histoires fortes et à la promesse artistique exigeante. Nous avons hâte que nos abonnés découvrent cette comédie romantique au propos universel, porté par une héroïne touchante et résolument moderne.

Des personnages de la première saison de Love Life de retour dans la suite de la série

Comme nous vous le reportions dans un article précédent, la saison 2 de Love Life introduira un nouveau personnage, qui sera au centre de l’intrigue, dont on ne sait encore rien. HBO Max a annoncé que la nouvelle saison « explorera ce qui se passe lorsque l’on a vécu toute sa vie en sachant qui est notre âme sœur, avant de se rendre compte plusieurs années après s’être mariés que l’on n’est pas faits l’un pour l’autre ». Mais, même si la deuxième saison de Love Life sera centrée sur un tout nouveau personnage, elle verra également le retour de plusieurs protagonistes de la première saison, dont Darby Carter, qui apparaîtra de temps en temps. On ne sait en revanche pas encore lesquels des acteurs secondaires reprendront leur rôle. Quoi qu’il en soit, on peut penser qu’OCS la diffusera aussi quand elle sera sortie.