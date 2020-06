Love Life : la série HBO Max avec Anna Kendrick aura une saison 2

Même si l’histoire de Darby Carter a trouvé une conclusion à la fin de la première saison de "Love Life", HBO Max vient de renouveler la série portée par Anna Kendrick pour une saison 2. L’annonce arrive seulement quelques heures après la diffusion des quatre derniers épisodes de la première saison sur le service de streaming lancé le 27 mai dernier.

Love Life est une série anthologique romantique, dont chaque saison retrace la vie amoureuse d’un personnage, de leur première relation à la dernière. Chaque épisode s’intéresse à l’une de ses relations, afin de comprendre comment les rencontres font de nous ce que nous sommes.

Lors de l’annonce du renouvellement de la série anthologique créée par Sam Boyd, HBO Max a précisé que la deuxième saison de Love Life serait centrée sur un tout nouveau personnage. Le service de streaming a teasé que l’histoire de la nouvelle saison « explorera ce qui se passe lorsque l’on a vécu toute sa vie en sachant qui est notre âme sœur, avant de se rendre compte plusieurs années après s’être mariés que l’on n’est pas faits l’un pour l’autre ».

Malgré la toute nouvelle histoire qui sera racontée, plusieurs personnages de la première saison seront quand même de retour dans la suite de la série, dont Darby, qui apparaîtra de temps en temps.

Anna Kendrick et Paul Feig s’expriment sur l’annonce du renouvellement de Love Life

Anna Kendrick, la star de la première saison, s’est exprimée sur la nouvelle dans un communiqué :

Travailler avec tout le monde sur Love Life et ceux qui ont aidés à modeler Darby et à raconter son histoire a été un vrai plaisir. Je suis impatiente d’avoir l’opportunité de collaborer encore avec l’équipe sur un nouveau personnage et son histoire.

Le producteur exécutif du show, Paul Feig, a aussi montré son enthousiasme sur l’idée de travailler de nouveau avec HBO Max :

Nous étions très heureux d’être la première série originale à être diffusée sur HBO Max et maintenant nous sommes doublement heureux d’être la première à être renouvelée pour une deuxième saison. Notre partenariat avec l’équipe entière du network a été super jusqu’à maintenant et nous sommes impatients de nous replonger dans une nouvelle histoire. On adore notre partenariat avec HBO Max !

Même si l’on sait que quelques personnages de la première saison reviendront pour la saison 2, les noms n’ont pas encore filtré. On ne sait pas non plus qui interprétera le personnage au centre de la nouvelle histoire, ou les acteurs qui joueront les seconds rôles. La saison 2 de Love Life n’a pas non plus de date de sortie pour le moment.