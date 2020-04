Love Life : un trailer pour la série HBO Max avec Anna Kendrick

Les plateformes Disney+ et Apple TV+ sont arrivées sur le marché de la SVOD mais un autre concurrent doit bientôt débarquer : HBO Max. En plus des prestigieux programmes déjà connus, on pourra découvrir de la nouveauté. Découvrez la bande-annonce de "Love Life", une création originale avec Anna Kendrick.

La guerre de la SVOD fait rage et HBO Max aura des arguments afin de rivaliser face aux acteurs déjà installés. Le groupe WarnerMedia sait qu'il peut s'appuyer sur ses films ainsi que des séries qui sont ce qui se fait de mieux. Comme le nom de la plateforme le laisse entendre, c'est tout le catalogue HBO qui sera disponible dessus. Pour ceux qui sont familiarisés avec le monde du petit écran, c'est là qu'on retrouve en général les meilleurs titres chaque année. La promesse est magnifique mais elle inclut en plus, forcément, des programmes originaux qui sont destinés à attirer en exclusivité sur HBO Max. Love Life en fait partie et sera l'un des titres qui débutera en même temps que la plateforme, le 27 mai prochain aux USA. Anna Kendrick et de l'émotion, le combo parfait de Love Life Love Life prendra la forme d'une anthologie et suivra à chaque saison un personnage différent qui connaît plusieurs histoires d'amour durant sa vie. La première saison s'offre rien de moins qu'Anna Kendrick dans le rôle principal. Elle incarne une certaine Darby, qui en aura vu de toutes les couleurs en ce qui concerne l'amour. Nous découvrirons à chaque épisode une relation différente et ainsi comment ce personnage évolue par rapport à son expérience. Un joli petit concept, qui n'est pas sans rappeler la série Modern Love sur Amazon où, là, chaque épisode s'attardait sur des personnages différents autour du sentiment amoureux. Un sentiment si universel qu'il sera toujours exploité tant on peut raconter de choses dessus. Love Life se montre donc dans une première bande-annonce qui laisse à penser que le programme pourra s'appuyer sur une Anna Kendrick attachante en femme moderne. De la modernité, justement, on en attend dans la manière dont seront traitées les différentes relations. Impossible de savoir quand nous aurons accès à cette série en France, ainsi qu'au reste du catalogue exclusif. Pour la simple et bonne raison que les droits des programmes HBO sont détenus par OCS, mais rien ne dit encore si les productions HBO Max seront concernées, et aucune date éventuelle n'a été donnée pour l'arrivée de la plateforme chez nous.