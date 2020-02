Love Simon : la série ne sera finalement pas sur Disney+

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney pioche un peu partout pour créer du contenu télévisuel qui doit servir à Disney+. La série dérivée du film « Love Simon » devait atterrir sur la plateforme mais ce sera finalement sur Hulu que la diffusion va se passer en raison d’un contenu jugé pas assez familial.

La jolie petite surprise qu’était Love, Simon servira de base pour une série spin-off titrée Love, Victor. Vous l’aurez compris avec ce titre, le personnage principal que l’on connaît ne sera pas le héros, pour laisser la place à un autre. Un procédé assez logique puisque Simon avait trouvé l’amour à la fin du film et on ne voit pas ce qu’une série aurait eu à rajouter sur son cas. Le nouvel héros sera campé par Michael Cimino et l’intrigue continuera de se dérouler entre les murs du lycée de Creekwood. Nous devrions le suivre alors qu’il se pose des questions sur son identité (chose courante lors de l’adolescence) avec probablement, à la clé, une relation avec un autre garçon. La série devait donc arriver sur Disney+, mais ça ne sera finalement pas le cas. Aucune annulation n’est à regretter, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faudra se tourner vers Hulu pour Love, Victor.

Love, Victor privée de Disney+

Disney a jugé que ce programme ne répondait pas à sa ligne éditoriale familiale et qu’il n’était pas destiné à tous les âges. Une condition sine qua non pour rejoindre le catalogue. Heureusement, la firme de Mickey est devenue actionnaire majoritaire d’Hulu en rachetant la Fox et elle dispose d’une solution toute trouvée pour ses films/séries moins orientés pour le grand public. Dans le cas de Love, Victor, ce n’est pas précisément la question de l’homosexualité (Disney ne pourra cependant pas tout le temps trouver une parade pour réduire la représentation des diversités) qui serait la cause mais plutôt ce qui est relatif au sexe dans son ensemble et également à la drogue, à l’alcool ou aux relations avec les parents. Pour une série qui a pour vocation, comme Love, Simon, de faire progresser les mentalités sur des sujets de société, c’est forcément regrettable quelque part de voir Disney refuser de la lancer sur sa plateforme. La visibilité n’en aurait été que meilleure.

Pour compenser ce regret, on se dira quand même que Love, Victor a le mérite d’exister et elle est déjà assurée d’avoir une seconde saison, avant même que la première ne soit accueillie par le public. Elle sortira en juin prochain. Hulu n’étant pas disponible en France, on attend de voir qui se positionnera pour une diffusion ou si, à l’été 2020, le network sera accessible par chez nous grâce à l’arrivée de Disney+ en mars.