Love, Victor : une saison 2 pour le spin-off de Love, Simon

"Love, Victor" va avoir droit à une deuxième saison. La série spin-off de "Love, Simon", qui avait été lancée à la suite du succès du film, reviendra à une date encore inconnue. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison 1 de "Love, Victor" !

L’intrigue de Love, Victor

Créé par Isaak Aptaker et Elizabeth Berger, Love, Victor est un spin-off en série du film de 2018 Love, Simon. Dans celui-ci, on suivait Simon, un jeune homme qui, aidé de ses amis, vivait son premier amour alors que le secret de son homosexualité était découvert. La série spin-off est centrée sur Victor, un nouvel élève du lycée que fréquente Simon dans le film, et qui décide de se tourner vers ce dernier lorsqu’il n’est pas certain de connaître sa propre sexualité.

C’est Michael Cimino qui tient le rôle principal de Love, Victor, tandis que Nick Robinson y retrouve son personnage de Simon. On peut aussi y voir Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear ou encore Isabella Ferreira.

La saison 2 de Love, Victor devrait aller plus loin dans les thèmes abordés

À la fin de la première saison de la série, Victor avouait finalement ses sentiments à son camarade de classe Benji, puis faisait son coming out à ses parents. Leur réaction n’était pas montrée avant que le générique de l’épisode ne défile, et il faudra donc attendre la saison 2 pour la découvrir. Et on devrait avoir droit à un deuxième chapitre qui osera plus s’aventurer dans des sujets sensibles.

Comme le rapporte TVLine, selon le co-showrunner de la série, Brian Tanen, les scénaristes de Love, Victor comptent profiter du passage du show de Disney+ à Hulu pour aller plus loin dans les thèmes abordés. La série était initialement sensée sortir sur Disney +, mais la firme aux grandes oreilles aurait décidé de la lâcher car elle n’était pas à l’aise avec les thèmes matures qui y sont abordés, comme la consommation d’alcool ou l’exploration sexuelle. À la sortie de la saison 1, Tannen s’était montré très heureux du déplacement de la série vers Hulu :

Pour moi, c’est une gigantesque victoire de passer sur Hulu. Ça ouvre des possibilités de raconter plus d’histoires d’adultes. On adorerait raconter des histoires plus sexy. Ça va être tellement plus excitant sur une plateforme comme Hulu, qui, depuis qu’ils nous ont récupérés, ont tellement soutenu la série et nos incroyables partenaires.

Dans la même interview, Tanen avait aussi lâché une info qui devrait faire plaisir aux fans, puisqu’il avait révélé que plus de personnages de Love, Simon devraient apparaître dans la suite de la série. Outre Nick Robinson dans la peau de Simon, on avait pu voir Keiynan Lonsdale reprendre son rôle de Bram dans la première saison.