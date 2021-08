Lucifer : la bande-annonce de la dernière saison est arrivée

Sauvée des Enfers par Netflix après une annulation malencontreuse en 2018, la série "Lucifer" s'approche plus que jamais de la fin avec sa sixième et dernière saison attendue dans les prochaines semaines. À en croire la bande-annonce, ce final va être fou.

La fin de Lucifer est proche

Lucifer Morningstar a refait parler de lui il n'y a pas si longtemps avec la diffusion de la seconde partie de la saison 5 de Lucifer. Les fans attendaient avec impatience le retour du show car la mise en ligne des premiers épisodes remontait quand même à l'été 2020. La fin de cette précédente salve s'accompagnait aussi d'un sentiment assez étrange, puisque l'on savait que la suite serait également la conclusion. Il faut bien terminer quelque part et soyons déjà heureux que Lucifer ait pu aller jusqu'à ce stade alors que la Fox avait décidé de son annulation au bout de trois saisons.

Netflix a senti le bon coup et a eu raison de continuer à narrer les aventures de ce diable de Lucifer Morningstar. Lassé de régner sur les Enfers, il avait quitté son royaume pour s'installer à Los Angeles et prendre la tête d'une boîte de nuit. Une sombre histoire de meurtre devant son établissement a fait prendre à sa vie une trajectoire inattendue. Même si au Ciel, on aimerait que le garçon reprenne sa place, ce dernier se prend d'affection pour la policière Chloé Decker parmi les hommes.

La détonante bande-annonce de la saison 6

Le 10 septembre prochain vont arriver les dix derniers épisodes et il sera temps, ensuite, de passer à autre chose. Les nombreux suiveurs de Lucifer espèrent un ultime tour de piste à la hauteur. Dans la continuité des événements de la saison 5, Lucifer est désormais Dieu et Chloé a pu quitter le Paradis. Le personnage incarné par Tom Ellis semble destiné à remonter sur son trône, même s'il aimerait bien encore s'éterniser sur Terre.

La bande-annonce de la saison 6 vient d'être dévoilée et elle promet une conclusion complètement déjantée. Une méchante veut détruire Lucifer, l'Apocalypse approche, les deux amoureux se battent, ça chante, ça délire et ça se permet même un petit pas de côté vers l'animation. Bref, on dirait bien que le paquet a été mis pour créer la fin la plus folle et mémorable possible.