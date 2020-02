Lucifer : Netflix veut poursuivre la série avec une saison 6

Vous avez aimé ? Partagez :

Tom Ellis, alias Lucifer dans la série Netflix, pourrait finalement avoir droit à de nouvelles aventures sur le petit écran. Alors que la cinquième saison devait à l’origine être la dernière, une sixième pourrait finalement voir le jour.

Alors que la cinquième saison de la série Lucifer, portée par Tom Ellis et Lauren German, devait être la dernière, Netflix voudrait finalement faire machine arrière et lui offrir une sixième saison.

C’est le média américain tvline qui vient de dévoiler l’information. Le géant du streaming, qui avait déjà sauvé la série précédemment développée par Fox de l’annulation après sa troisième saison, voudrait poursuivre les aventures de Lucifer Morningstar et ses acolytes. Netflix serait ainsi en pourparlers avec Warner Bros pour développer une suite à la série.

Une sixième saison due aux fans ?

Fort d’une fan-base très fidèle à travers le monde, le show porté par Tom Ellis et Lauren German pourrait ainsi continuer alors que sa cinquième saison avait été annoncée comme étant la dernière. Déjà, en juin 2018, lorsque la Fox avait décidé d’arrêter la série, les fans du monde entier s’étaient mobilisés pour réclamer le retour de leurs personnages fétiches à l’écran. Sentant le potentiel économique du show, Netflix avait alors sauté sur l’occasion pour en acquérir les droits.

Aujourd’hui, la pression populaire pourrait de nouveau inciter le service de streaming américain à revoir ses plans et ainsi continuer de développer l’histoire de la série. Au vu de sa popularité, toujours énorme, le potentiel économique de celle-ci semble encore intéressant à exploiter, et pourrait donc motiver Netflix à surfer sur cette vague.

Cette information arrive alors que la cinquième saison de la série n’est pas encore sortie. Celle-ci en est actuellement aux dernières étapes de sa production, et sa sortie est prévue pour cette année sur la plateforme de streaming. À la fin de la quatrième saison, Lucifer (Ellis) se retrouvait face à sa toute première petite amie, Eve, incarnée par Inbar Lavi, tout en ayant à gérer un prêtre problématique pour le héros. Reste donc à savoir ce que les créateurs du show ont prévu pour ce qui devait être la fin de l’aventure pour le diable et ses amis, et comment ils parviendront à s’adapter à la situation si une nouvelle saison venait à être commandée par le géant américain.

Ni Netflix, ni Warner Bros n’ont pour l’instant voulu commenter la rumeur.